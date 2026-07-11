¿Cómo se fotografía un eclipse? Jessica Rojo da las claves en Castelló

Cuando falta apenas un mes para que Castellón viva uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de su historia reciente con el eclipse solar total el próximo 12 de agosto, en el Planetario de la capital se intensifica la programación especial y los preparativos por el evento. La prestigiosa astrofotógrafa valenciana Jessica Rojas ha ofrecido hoy en el Planetaria del Grao de Castelló la conferencia Cómo fotografiar un eclipse, en la que ha compartido con todos los asistentes técnicas y recomendaciones para captar este fenómeno astronómico que acontecerá el 12 de agosto y situará a Castellón en el mejor lugar para contemplarlo.

Jessica Rojas está considerada una de las grandes referencias internacionales en fotografía solar y lunar. Sus imágenes han sido publicadas en revistas especializadas y difundidas por instituciones de prestigio como la NASA, la ESA (Agencia Espacial Europea), National Geographic y Photopills, consolidando una trayectoria reconocida dentro del ámbito de la astrofotografía.

La próxima conferencia-mesa redonda tendrá lugar el 25 de julio y llevará por titulo Preparar el eclipse total de Castellón. Como todas las anteriores será gratuita hasta completar aforo en el Planetario de Castellón.

Para la concejala de Cultura, María España, “este ciclo de conferencias sitúa al Planetario de Castellón en el epicentro de la ciencia con grandes figuras de renombre que han generado gran interés entre público de todas las edades. Los conocimientos aportados nos preparan para entender mejor el fenómeno del eclipse y aprovechar al máximo la experiencia cuando llegue el esperado 12 de agosto”.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha incidido en el interés que despierta la programación especial que la ciudad ha preparado para el eclipse. “Una programación que iniciamos a principio de año y que ahora, cuando falta apenas un mes, sigue despertando un alto interés entre personas procedentes de diferentes países del mundo”.

La programación del día 12 de agosto

Para vivir al máximo la experiencia del eclipse total solar el próximo 12 de agosto, Castellón desplegará una amplia programación gratuita que se desarrollará durante toda la jornada en dos espacios principales: el Escenario Sol, situado junto al Planetario y la playa del Pinar, y el Escenario Luna, en la playa del Gurugú. Cabe recordar que el fenómeno será visible a lo largo de 3 km de costa entre estas dos playas (Pinar y Gurugú) y desde la misma arena.

Desde la mañana, ambos escenarios acogerán charlas y actividades divulgativas dirigidas por algunos de los principales referentes de la comunicación científica en España, entre ellos Javier Santaolalla y Josep Calatayud, acompañados por otros divulgadores de reconocido prestigio.

La programación incluirá además talleres familiares e infantiles, proyecciones especiales en la cúpula del Planetario, animación con música, danza y teatro en los momentos previos al eclipse, el seguimiento en directo del fenómeno desde ambos escenarios y, como broche final, una observación de las Perseidas o "Lágrimas de San Lorenzo" durante la noche.

140 personas voluntarias

Además, el Ayuntamiento de Castellón continúa ultimando los preparativos del evento en el que participarán 140 personas voluntarias que colaborarán en las labores de información, orientación y apoyo al público durante toda la jornada.

Recientemente, el consistorio celebró una sesión de formación específica para preparar a los voluntarios tanto en la atención a los visitantes como en los aspectos científicos básicos del eclipse y las medidas de seguridad para su correcta observación. Este equipo desempeñará un papel fundamental para garantizar el buen desarrollo de un evento que atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales y situará a Castellón en el foco de la comunidad científica y del turismo astronómico.