El Grau se vuelca en las fiestas en honor a la Virgen del Carmen: los 22 actos del programa y todas las novedades

El Grau de Castelló vivirá, desde este sábado y hasta el 18 de julio, las fiestas en honor a la Virgen del Carmen que este año cumplen su 25 aniversario y lo hace con una amplia programación de 22 actos y varias novedades, según ha explicado a este diario el presidente de la Asociación Religiosa Virgen del Carmen, Paco Lucas.

Este año, y al tratarse de una efeméride tan especial, los vecinos se han volcado en las festividades y la Virgen estrenará un manto nuevo de color azul marino y bordado en plata el día 16 de julio en el transcurso de la misa que se celebrará en el templo dedicado a Sant Pere del distrito marítimo. Además, la entidad regalará a la iglesia del Grau una vitrina para guardar el estandarte de la Virgen del Carmen que data del año 1900 y que estaba anteriormente en la antigua parroquia. También durante el ofertorio de la misa que se celebrará el día grande se entregará un nuevo estandarte confeccionado especialmente para este 25 aniversario.

Otras dos novedades de este año son la cena de pa i porta que tendrá lugar el día 17 de julio a las 21.00 horas en los jardines del edificio Moruno del Grau y a la que asistirán los socios de la Asociación Virgen del Carmen junto a sus acompañantes; y la participación de un total de 15 clavariesas (siete de 2026 y las ocho del año pasado) y que son: Concepción Codes, Marga Ribes, Isabel Morente, María Teresa Laguna, Ivana Moreno, Caty Cayuela y Ana Carrillo (2026) y las de 2025, Rosa M. Ortiz, Fina Mateu, Ivana Ribes, Hermelinda Cortijo, Manoli Cortijo, Beatriz Cardenach, Teresa Ferrero y Lydia Gil.

Por otra parte, los vecinos podrán disfrutar del siguiente programa de actos durante nueve días:

Viernes, 17 de julio

18:00 h. — Entrega de premios del concurso de dibujo y pintura

📍 Edificio Polifuncional La Marina.

Patrocina: Gremi de Comerços del Grao.

21:00 h. — Cena de “pa i porta”

Dirigida a socios y socias de la Asociación Virgen del Carmen Grau de Castelló y acompañantes.

📍 Jardines del Edificio Moruno.

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Sábado, 18 de julio

17:30 h. — Pasacalle y recogida de las clavariesas y de la Junta 2026

Acompañamiento musical a cargo de la Unión Musical del Grau hasta la parroquia de San Pedro.

18:30 h. — Ofrenda floral en el monumento al marinero

📍 Plaza Miquel Peris i Segarra.

19:00 h. — Misa por los habitantes del Grau

Ofrecida por las intenciones de todos los vecinos y vecinas del Grau.

📍 Parroquia de San Pedro.

19:45 h. — Procesión marinera

La procesión seguirá el recorrido habitual y contará con la participación del Grup de Ball Illes Columbretes y de los portadores del Cristo de Medinaceli.

La imagen procesionará en el barco de Manuel Meléndez. Durante el acto tendrá lugar un volteo general de campanas, a cargo del Gremi de Campaners de Castelló, y una ofrenda floral en memoria de los marineros fallecidos en la mar.

21:30 h. — Fuegos artificiales en honor a la Virgen del Carmen

Patrocina: Cofradía de Pescadores.

23:00 h. — Espectáculo de fin de fiestas: “IN VIVO”

La lírica y el pop se fusionan en un espectáculo único, protagonizado por cuatro grandes voces.

Entrada libre.

📍 Plaza del Casal Jove.

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Domingo, 19 de julio

18:00 h. — Traslado de la imagen de la Virgen

Traslado desde la parroquia de San Pedro hasta la capilla situada en el Edificio Moruno.