El PP de Castelló presenta una declaración institucional para que Sánchez cese a los cargos investigados

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló ha registrado una Declaración Institucional para reclamar al Gobierno de España una respuesta inmediata ante los presuntos casos de corrupción que afectan a empresas públicas del Estado. La iniciativa solicita el cese de las personas investigadas penalmente que continúan ocupando cargos de responsabilidad en sociedades estatales.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sergio Toledo, ha afirmado que “Pedro Sánchez no puede seguir actuando como si nada ocurriera mientras se suceden investigaciones judiciales que afectan a responsables vinculados a organismos y empresas dependientes del Estado”. A su juicio, “respetar la presunción de inocencia no significa permitir que una persona investigada por corrupción siga gestionando recursos públicos sin asumir ninguna consecuencia política”.

La permanencia de personas investigadas en puestos de decisión dentro de empresas públicas compromete la credibilidad de las instituciones y traslada a la ciudadanía un mensaje de falta de ejemplaridad. En un momento en el que las investigaciones judiciales avanzan, la respuesta del Gobierno debe estar a la altura de la gravedad de los hechos y de la responsabilidad que exige la gestión de recursos públicos.

Toledo: "El Gobierno tiene la obligación de reaccionar"

“Lo que está en juego no es únicamente la responsabilidad penal que determinen los jueces. También está en juego la confianza de los españoles en sus instituciones”, ha señalado Toledo. “Cuando aparecen informaciones sobre presuntos amaños, adjudicaciones bajo sospecha, enchufes o rescates cuestionados, el Gobierno tiene la obligación de reaccionar con contundencia y ejemplaridad”, ha añadido.

La Declaración Institucional pone el foco en sociedades estatales de primer nivel y en organismos que gestionan un importante volumen de recursos públicos. Entre ellos, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda y con participación en empresas estratégicas como Correos o Navantia.

Para Toledo, “no estamos hablando de cargos menores ni de estructuras irrelevantes, sino de organismos que gestionan intereses estratégicos, empleo, contratos y fondos que pertenecen al conjunto de los españoles”. Por ello, ha exigido al Ejecutivo central que explique “por qué personas investigadas continúan ocupando responsabilidades en empresas públicas mientras el Gobierno mira hacia otro lado”.

Faltan medios suficientes para investigar

Para el representante popular, la lucha contra la corrupción no puede limitarse a discursos genéricos, sino que debe traducirse en decisiones concretas. La iniciativa reclama independencia judicial, autonomía de la Fiscalía y medios suficientes para investigar los casos de corrupción, pero también una exigencia previa de responsabilidad política y decencia personal.

“Una empresa pública no puede convertirse en una oficina al servicio del partido en el Gobierno, ni en una red de colocación, ni en una estructura para favorecer intereses particulares o del entorno político”, ha advertido Toledo. “Quien acepta dirigir una sociedad pública debe saber que la ejemplaridad no es opcional”, ha remarcado.

El texto presentado por el Grupo Municipal Popular solicita al presidente del Gobierno el cese inmediato de los cargos que ocupan en empresas públicas todas aquellas personas investigadas penalmente por su presunta implicación en tramas de corrupción vinculadas a sociedades estatales. Además, pide dar traslado del acuerdo a los grupos políticos de la provincia de Castellón con representación en las Cortes Generales.

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Toledo ha concluido que “Sánchez debe elegir entre proteger a los investigados o proteger la credibilidad de las instituciones. No caben medias tintas. Cuando la sombra de la corrupción entra en una empresa pública, la obligación del Gobierno es actuar, apartar a los investigados y defender la limpieza de lo público. España necesita instituciones fuertes y responsables políticos con decencia personal”.