Los socialistas de Castelló llevarán al pleno estrategias climáticas como el Plan Municipal de Sombra

El Grupo Municipal Socialista de Castelló propondrá en el pleno del próximo 16 de julio un gran acuerdo para impulsar una estrategia municipal que permita adaptar la capital de la Plana a los efectos del cambio climático y proteger a la ciudadanía frente a las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas.

La iniciativa plantea la creación de una Red Local de Refugios Climáticos distribuida por todos los distritos de la ciudad, acompañada de un conjunto de medidas destinadas a incrementar el confort térmico del espacio público, ampliar las zonas de sombra, proteger el arbolado urbano, renaturalizar barrios y plazas y establecer un protocolo municipal de actuación durante los episodios de altas temperaturas.

Patricia Puerta. / Mediterráneo

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, destaca que "el cambio climático ya no es una amenaza futura, sino una realidad que estamos viviendo cada verano. Las administraciones tenemos la responsabilidad de preparar nuestras ciudades para proteger la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente de las personas mayores, la infancia y los colectivos más vulnerables".

Ejemplos de éxito en otras ciudades

La moción se apoya en la Ley Valenciana de Cambio Climático, en el Decreto del Consell que regula la Red de Espacios Climáticos, en el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) del propio Ayuntamiento de Castelló y en la guía elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias, que recomienda a los ayuntamientos crear redes estables de refugios climáticos como una de las principales herramientas de adaptación frente al aumento de las temperaturas extremas.

Además, la propuesta toma como referencia experiencias ya desarrolladas en ciudades como Barcelona, Zaragoza o Donostia, donde estas redes forman parte de las políticas municipales para hacer frente a los efectos del cambio climático.

Medidas para una ciudad más saludable y resiliente

La moción socialista incorpora acuerdos concretos entre los que destacan la elaboración de una Red Local de Refugios Climáticos en un plazo máximo de seis meses, un inventario de edificios y espacios públicos susceptibles de integrarse en ella, un mapa municipal de refugios climáticos, un protocolo de actuación ante episodios de calor extremo, un Plan Municipal de Sombra, un programa de protección y ampliación del arbolado urbano, actuaciones de renaturalización en los barrios con menor cobertura vegetal, el diseño de itinerarios peatonales climáticamente confortables y un sistema de evaluación anual de todas estas actuaciones.

¿Qué es un Plan Municipal de Sombra?

A ello se une un Plan Municipal de Sombra que identifique las zonas con mayor déficit de cobertura vegetal y establezca una planificación plurianual para incrementar la superficie sombreada mediante la plantación de arbolado, la instalación de pérgolas, toldos u otras soluciones cuando la sombra natural no sea posible, priorizando especialmente plazas y espacios públicos con escasa vegetación; parques infantiles; itinerarios escolares; paradas del transporte público; zonas comerciales; equipamientos deportivos o espacios de estancia frecuentados por personas mayores.

"Queremos que Castelló sea una ciudad mejor preparada para afrontar las altas temperaturas y que cualquier vecino o vecina tenga cerca un espacio donde protegerse cuando se activen las alertas por calor extremo", explica Puerta.

Una oportunidad para sumar consensos

Desde el Grupo Municipal Socialista confían en que esta iniciativa pueda contar con el respaldo del conjunto de la corporación municipal al tratarse de una propuesta basada en criterios técnicos, en recomendaciones de organismos especializados y en estrategias que ya están desarrollando numerosas ciudades españolas.

En este sentido, Patricia Puerta recuerda que "el propio gobierno municipal anunció hace más de un año su intención de crear una red de refugios climáticos en Castelló, por lo que esperamos que ahora dé un paso adelante y apoye una estrategia integral que permita convertir ese compromiso en una realidad".

"Estamos hablando de proteger la salud de las personas y de preparar Castelló para un escenario climático que ya está aquí. Creemos que ésta es una de esas cuestiones que deben situarse por encima de las diferencias políticas porque afectan al bienestar presente y futuro de toda la ciudadanía", concluye la portavoz socialista.