Las ayudas al alquiler joven del Ayuntamiento de Castellón despiertan el interés de 46 personas en menos de un mes: los requisitos para acceder a ellas

La iniciativa pionera del equipo de Gobierno de Begoña Carrasco para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, dotada con 405.000 euros, ha despertado ya el interés de 46 personas desde que, a mediados del mes de junio, el Boletín Oficial de la Provincia publicara las bases para poder acogerse a las ayudas al alquiler joven.

La concejala de Vivienda, Ester Giner, ha valorado la buena acogida de esta medida entre los jóvenes, y recuerda que el plazo de solicitudes está abierto hasta el final de agosto. “Nuestro compromiso con las necesidades de la ciudadanía es claro: escuchamos, atendemos y ponemos en marcha soluciones reales para facilitar el acceso a la vivienda”.

Giner ha destacado que “esta es la legislatura de la vivienda, en la que se va a impulsar la construcción de 4.200 viviendas en la ciudad, de las que el 40% serán de protección pública. Por supuesto, no nos olvidamos de los más jóvenes, sabiendo que el acceso a la vivienda es una de sus principales preocupaciones no solo en Castellón, sino en todo el territorio nacional”.

Es la primera vez que el Ayuntamiento ofrece estas ayudas a los jóvenes

La edil ha recordado que estas ayudas, que se ponen en marcha por primera vez, podrán cubrir hasta el 50% de la renta de alquiler o del precio de cesión de uso de una vivienda o habitación, durante un máximo de 12 mensualidades. La renta no deberá superar los 800 euros mensuales en el caso de una vivienda ni los 400 euros mensuales en el caso de una habitación.

Cabe recordar que están dirigidas a jóvenes mayores de edad y de hasta 35 años, empadronados en Castellón con una antigüedad mínima de tres años, y que el plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 31 de agosto. El proceso se gestiona a través de la Oficina Municipal de la Vivienda y del teléfono de información municipal 010, con citas previas tanto presenciales como telemáticas.

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“Con estas ayudas seguimos dando pasos para responder a una de las principales preocupaciones de los castellonenses: el acceso a la vivienda. Lo hacemos con medidas concretas, útiles y pensadas especialmente para quienes más dificultades tienen a la hora de alquilar o comprar un piso, como son los jóvenes”, ha concluido Giner.