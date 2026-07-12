Castellón destina 60.000 euros a modernizar con tecnología LED la iluminación del campo de fútbol de Gaetà Huguet

El Ayuntamiento de Castellón ha finalizado la renovación con tecnología LED de las cuatro torres de iluminación del campo de fútbol de las instalaciones deportivas municipales de Gaetà Huguet, con una inversión de 60.737,80 euros. Esta actuación se enmarca en el Plan Director de mejora continua de las instalaciones deportivas municipales y convierte este terreno de juego en el segundo campo de fútbol mejor iluminado de la ciudad, después del Estadio Castalia.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha señalado que “esta renovación permitirá reducir el consumo eléctrico y mejorar las condiciones de uso del campo para los clubes y deportistas”. La nueva iluminación beneficiará tanto a quienes entrenan habitualmente en estas instalaciones como al filial del CD Castellón, que volverá a disputar sus partidos en Gaetà Huguet durante la temporada 2026-2027 en Segunda Federación.

Hurtado ha destacado que “esta actuación forma parte del compromiso del equipo de gobierno con la mejora continua de las instalaciones deportivas municipales y con la proyección de Castellón a través del deporte”.

Con la sustitución de las antiguas luminarias se ha alcanzado una iluminación media de 309 lux, con valores máximos de 416 lux y mínimos de 223 lux. Estos niveles permitirán ofrecer una iluminación más uniforme y eficiente, mejorar la visibilidad sobre el terreno de juego y garantizar unas condiciones adecuadas para los entrenamientos y la celebración de competiciones.

Mejora integral del campo de fútbol de Gaetà Huguet

La renovación de la iluminación se suma a las actuaciones ejecutadas en los últimos años para modernizar el campo de fútbol de Gaetà Huguet. Entre ellas figura la sustitución del césped artificial del campo B, con una inversión de 333.099 euros, que incluyó nuevos banquillos, porterías abatibles y mejoras en los sistemas de riego y protección.

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Además, el Ayuntamiento destinó 178.304,26 euros a adaptar las instalaciones a los requisitos de la Real Federación Española de Fútbol para que el CD Castellón B pudiera disputar sus partidos de Segunda Federación. Los trabajos incluyeron la adecuación de los vestuarios, la instalación de un nuevo marcador, la incorporación de asientos en las gradas, la ampliación de los banquillos y la colocación de redes detrás de las porterías.