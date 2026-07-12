¿Te vence la concesión de una sepultura en el cementerio de Castelló? Esto es lo que tienes que hacer si quieres que los restos no terminen en el osario

Los dos cementerios de Castelló cuentan con 717 unidades de enterramiento pendientes de renovación este año, una cifra que casi duplica a la del 2025 cuando fueron 441 nichos, sepulturas o panteones sobre los que no se restableció el derecho de uso, según datos de la Empresa Mixta Nuevo Cementerio. Una situación que, en el caso de que los familiares de los difuntos no renueven --por desconocimiento, olvido o falta de localización-- en el plazo pertinente, los restos se depositarán, una vez agotados todos los instrumentos que ofrece la ley y tal y como ya ha ocurrido, en el osario general y su recuperación e identificación material resulta imposible. De esta forma, es importante estar al tanto de la caducidad de la concesión de las sepulturas.

Así, el trámite establecido es que una vez vence el periodo de concesión, se solicita por parte del titular la renovación temporal por el tiempo que el ciudadano considere (a 5, 20 o 50 años) y se abona la tasa correspondiente. No obstante, y cuando la caducidad esté próxima, la Empresa Mixta Nuevo Cementerio sigue un protocolo informativo estricto y de acuerdo a la ley para que los titulares sean conocedores y, en el caso de que no se produzca la renovación, se envían dos notificaciones oficiales al domicilio en la dirección que le consta al cementerio. La primera carta certificada se remite en el mes en el que vence la concesión y la siguiente la finalizar el año vencido. Si este sistema no tiene el efecto esperado, el anuncio se publica a laos se publica a los 30 días en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, a iniciativa de la propia empresa, se coloca un aviso en la unidad de enterramiento caducada para dar una mayor información y se intenta localizar al familiar o contacto a través del teléfono o dirección del correo electrónico y con el fin de agotar todas las opciones para que el ciudadano se ponga en contacto con los responsables gestores del cementerio y renovar la concesión.

En el caso de que a través de todo este protocolo legal no se logre localizar a la persona, la consecuencia es que la unidad de enterramiento revierte al Ayuntamiento y los restos depositados pueden ser exhumados en el momento en el que se necesite esa sepultura y depositados en los osarios generales de los cementerios de Castelló.

Llamamiento ciudadano

Desde la Empresa Mixta Nuevo Cementerio hacen un llamamiento para que los ciudadanos titulares de unidades de enterramiento informen a la empresa sobre cualquier variación de cambio de domicilio o teléfono con el fin de evitar situaciones no deseadas.

El principal objetivo es evitar por todos los medios que ya sea por desconocimiento o porque el protocolo no surja efecto deseado, tener que declarar la caducidad del uso con las consecuencias posteriores. En las unidades vencidas se suele tardar mínimo un año o en algunos casos más tiempo en exhumar los restos desde que cesó la concesión temporal.