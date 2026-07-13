La Asociación Provincial de Amas de Casa de Lledó en Castelló cumple 60 años de historia, igualdad y participación social

La Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Lledó de Castelló nació en 1967. A través de la iniciativa de un grupo de mujeres que buscaban crear un espacio de participación y defensa de sus derechos. En una época en la que la presencia femenina en la vida pública era limitada, la entidad se convirtió en un punto de encuentro para favorecer la igualdad y la convivencia. Con la vista puesta en 2027, cuando cumplirá 60 años de trayectoria, la asociación afronta este aniversario como una oportunidad para poner en valor su historia y su contribución a la vida social del municipio.

Esther Coma, presidenta local de la asociación, ha explicado que la entidad nació a partir de un grupo de mujeres con inquietudes y con el objetivo de que la mujer alcanzara un mayor reconocimiento en la sociedad. Según ha señalado, aquellas mujeres se unieron para fundar la asociación con la finalidad de defender sus derechos en materia de consumo. Desde entonces, ha añadido, la asociación ha mantenido como objetivo la defensa de la igualdad, no solo en el ámbito social, sino también dentro del entorno familiar y del hogar.

A lo largo de su historia, la organización ha estado presidida por cinco mujeres. La primera fue Caridad Valero, impulsora de la asociación junto a un grupo de mujeres comprometidas. Tras ella ocuparon la presidencia María Luisa Rives, María Agustina Gutiérrez, María Crimen y, actualmente, Esther Coma, que ocupa la presidencia local desde hace tres años y trabaja junto a Maite Fábrega, actual presidenta provincial.

En sus primeros años, la asociación carecía de un lugar fijo donde reunirse. En la actualidad dispone de una sede situada en la calle Carcaixent, 35, en Castelló, que funciona como espacio de encuentro y convivencia para sus socias.

Pertenencia

Actualmente, la Asociación de Amas de Casa y Consumidores de Lledó cuenta con más de 500 asociadas, en su mayoría vecinas de Castelló, aunque también forman parte de la entidad mujeres procedentes de distintos municipios de la provincia. La mayor parte de las socias tiene más de 65 años, si bien la asociación mantiene sus puertas abiertas a mujeres de todas las edades.

Entre las socias procedentes de otros municipios de la provincia predominan las localidades más cercanas, como Almassora, Vila-real y l'Alcora, aunque la asociación también cuenta con mujeres de poblaciones más alejadas, como Lucena del Cid, Traiguera, Figueroles y Sant Rafael del Riu, entre otras.

Según explica Coma, la asociación actúa como un espacio de apoyo mutuo y de unión entre las mujeres y las instituciones, además de fomentar las relaciones personales y la participación social. En este sentido, ofrece a sus socias un lugar de encuentro donde pueden mantener el contacto, participar en las actividades organizadas por la entidad y fortalecer los vínculos entre ellas.

Hoy, sin perder esa esencia, somos también defensoras de la igualdad y de las necesidades de nuestro tiempo. Esther Coma — Presidenta local Federación Provincial De Amas De Casa Consumidores Y Usuarios Lledó

Talleres y actividades

Uno de sus principales pilares es la organización de actividades durante todo el año, entre las que destacan talleres de igualdad, cocina, salud, formación y bienestar, además de conferencias impartidas por especialistas y representantes de diferentes instituciones. En este sentido, la presidenta local, ha explicado que la entidad participa en campañas de igualdad, en el Consejo Municipal del que forma parte y en iniciativas de participación ciudadana.

Además de la formación, la entidad organiza viajes y escapadas culturales a distintos destinos nacionales e internacionales, desde visitas a Rubielos de Mora hasta viajes a Praga, actividades que, según señalan, favorecen la convivencia entre las asociadas. A ello se suman comidas de hermandad y encuentros sociales que contribuyen a fortalecer los vínculos entre las participantes.

Asociación Provincial de Amas de Casa, consumidores y Usuarios de Lledó / Mediterráneo

Un 60 aniversario muy especial

En 2027 la Asociación de Amas de Casa y Consumidores de Lledó celebrará su 60 aniversario. Aunque todavía no se ha concretado la fecha ni el lugar de la conmemoración, este acontecimiento supondrá un momento muy significativo para la entidad y para todas las mujeres que han formado parte de su historia.

En este contexto, Coma, ha señalado que presidir la asociación en un aniversario tan señalado representa un orgullo y una gran responsabilidad, y ha destacado que “es un privilegio poder estar para celebrarlo”, al tiempo que ha añadido que espera “ser digna de ello”, subrayando lo especial que resulta esta efeméride para la organización.