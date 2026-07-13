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Respaldo al tercer sector

Carrasco firma más de 30 convenios con entidades sociales de Castelló por más de dos millones de euros

"Apostamos por la justicia social para construir el Castellón de todos", señala la alcaldesa en el salón de plenos

Firma de los convenios del Ayuntamiento de Castelló con las entidades sociales.

Firma de los convenios del Ayuntamiento de Castelló con las entidades sociales. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castelló

El salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló acogió el acto de firma de los convenios del consistorio con las entidades sociales de la ciudad. La alcaldesa, Begoña Carrasco, rubricó el compromiso alcanzado en el mes de febrero, cuando se dio a conocer que se iban a destinar más de dos millones de euros a esta línea, lo que supone la cantidad más elevada desde el año 2019.

Este acto llega después de haber puesto las bases en el Consejo Municipal de Bienestar Social y de la aprobación y entrada en vigor del presupuesto para el presente año. Las dotaciones destinadas a las entidades beneficiarias crecen entre un 5% y un 20%, como respaldo a la labor que desarrollan las asociaciones del tercer sector.

Apoyo social

Carrasco expuso que, con esta firma, "ayudamos a quien ayuda", para destacar que se ha hecho una revisión al alza del dinero aportado desde las arcas municipales. "Estos más de 2 millones de euros nos sirven para ayudaros a llegar donde muchas veces las administraciones no llegamos. Sois los ojos, las manos y, sobre todo, el corazón que hace que todo este gran organismo de solidaridad y de cuidados llegue a toda aquella persona que lo necesita", afirmó. Junto a la máxima autoridad municipal estuvieron presentes la concejala de Bienestar Social y Gente Mayor, Clara Adsuara, así como el concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales.

En su intervención, la alcaldesa hizo hincapié en que el gobierno local "no va a dejar a nadie atrás. Sois los que nos ayudáis a construir una ciudad más cercana y mejor, el Castellón de todos. Y, sobre todo, los que nos ayudáis a llevar a cabo algo fundamental, que es justicia social. No estamos aquí simplemente para paliar la dependencia ni para ayudar, que también, sino que estamos para hacer justicia social porque, por fortuna, la mayoría de nosotros hemos tenido oportunidades que queremos que todas las personas de nuestra ciudad puedan tener".

Intervención de Begoña Carrasco en el acto de la firma de convenios.

Intervención de Begoña Carrasco en el acto de la firma de convenios. / Mediterráneo

Personas mayores

En relación con la Gente Mayor, Carrasco citó que desde el Ayuntamiento "hemos puesto en marcha el primer Plan Municipal para las Personas Mayores, poniendo el foco en cuestiones como la lucha contra la soledad no deseada o el edadismo que sufre cada vez más nuestra sociedad". También citó el plan de Salud Mental, "en el que se está trabajando de la mano de las asociaciones, contando también con el respaldo de asociaciones profesionales como el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana. Un plan dirigido a personas de todas las edades. Porque sin salud mental, no puede haber salud".

La primera edila resaltó que "somos un gobierno que apuesta de manera decidida por el bienestar y la promoción de las familias en Castellón, en todas y cada una de sus realidades actuales. Porque la familia es un pilar básico de nuestra sociedad. La familia está cuando nada más queda. Por eso, este gobierno fue el primero en poner en marcha una concejalía de Familia e Infancia. Y hemos puesto en marcha la Casa de la Familia. Porque Castellón es una gran familia de familias".

Tejido asociativo

Carrasco mencionó "a las familias, personas usuarias, voluntarios y profesionales de cada asociación por ser el verdadero corazón que mueve a miles y miles de personas en nuestra ciudad. Un corazón que hoy late al unísono, como uno solo, en este salón de plenos. Gracias por esa labor que cambia realidades, que transforma vidas".

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Una comparecencia que se cerró con la determinación de que "solo juntos somos más fuertes y solo juntos llegamos más lejos".

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