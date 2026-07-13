La segunda comunidad extranjera más grande de Castelló prepara su fiesta

Puestos de gastronomía, actuaciones musicales y siete horas de programación en las que también habrá cabida para la artesanía y las tradiciones. El concejal de Convivencia Social e Interculturalidad del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, ha presentado los actos de conmemoración del 215 aniversario de Colombia, que se celebrarán en el paseo Ribalta, de 17.00 a 00.00 horas, el sábado 18 de julio.

En la rueda de prensa también participaron los representantes de las entidades que hacen posible esta celebración: John Castro, de Villa Colombia; Marta Valencia, de la Asociación Hispanoamérica Unida; Yasmith Vargas, de Un Solo Corazón; y Aura Apraez, de la Asociación Latinoamericana de Castellón, Aslamec.

Comunidad colombiana

Vicent Sales afirmó que Castelló "es, desde hace años, una ciudad de encuentro; y si hay una comunidad que representa bien lo que significa construir ciudad desde la convivencia, esa es la comunidad colombiana". Los residentes colombianos alcanzan las 7.000 personas, que son, según Sales, "nuevos castellonenses que viven, trabajan y forman parte del día a día de nuestra ciudad". De hecho, es "la segunda comunidad de origen extranjero más numerosa de Castellón y, sin duda, una de las que mejor ha sabido echar raíces aquí", añadió.

El presidente de la Asociación Villa Colombia, John Castro, dio a conocer los detalles de una jornada pensada para acercar la cultura, las tradiciones y la identidad colombianas al conjunto de la ciudadanía. Invitó a participar tanto a la comunidad colombiana como al resto de vecinos de Castelló: "Animamos a todos los colombianos que viven en la ciudad a venir con sus familias, con sus camisetas y con los colores de Colombia. También invitamos a todos los castellonenses, porque esta es una fiesta abierta a toda la ciudad".

Gastronomía y tradiciones

A lo largo de la tarde, ocho estands ofrecerán una muestra de la gastronomía típica colombiana, así como productos artesanales y otros artículos representativos del país sudamericano. Los asistentes podrán conocer los sabores, los colores y las tradiciones de Colombia en un espacio de convivencia abierto a todos los públicos.

La programación comenzará con una actividad de bailes típicos colombianos dirigida especialmente al público infantil. También contará con las actuaciones de Gira Colombia y de un grupo de vallenato, uno de los géneros musicales más representativos del país. Entre las propuestas musicales destaca Mario Valencia y su Melao, un dúo que ofrecerá un repertorio de música colombiana y folclórica, así como la actuación de la artista solista Isa Music, que interpretará una selección de boleros colombianos clásicos.

Actuaciones musicales

El Ballet Folklórico El Latir de Mi Tierra presentará danzas tradicionales de diferentes regiones de Colombia a través de vestuarios típicos, música y coreografías populares. El programa incluirá también la actuación de un grupo de música urbana formado por bailarines colombianos residentes en España, que ofrecerán una muestra de ritmos contemporáneos.

La propuesta musical se completará con la actuación del grupo invitado Sabor a Colombia, que ofrecerá un concierto de música tropical colombiana.