Castelló apuesta por zonas de juegos infantiles "más polivalentes y seguras"

El Ayuntamiento de Castelló, tal y como ha defendido su alcaldesa, Begoña Carrasco, apuesta por “zonas de juegos infantiles y de actividad física cada vez mejor conservadas, polivalentes y seguras en la ciudad”.

Así lo ha defendido este martes la munícipe después de la visita a varias zonas de juegos infantiles en diferentes puntos de la ciudad, junto al concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, y técnicos municipales. Allí ha incidido en las acciones encaminadas a "la mejora de los espacios públicos y el entorno urbano del que disfrutan los vecinos y vecinas de la ciudad de Castellón”.

Cubren 200 puntos de toda la ciudad

La primera edila, en este sentido, ha recordado que “recientemente hemos adjudicado el nuevo contrato para el mantenimiento de las zonas de juegos infantiles y parques de calistenia y biosaludables en nuestra ciudad”.

Carrasco ha destacado que “se trata de un contrato por dos años y que asciende a 324.300,82 euros, IVA incluido, adjudicado a la empresa Maquiver”. ”En total son unos 200 espacios distribuidos por la ciudad los que son objeto de mantenimiento del nuevo contrato, repartidos por todos los distritos de Castellón, incluído el Grau y la zona de las urbanizaciones de montaña”, ha precisado la alcaldesa.

La munícipe ha resaltado que “desde el equipo de gobierno queremos que nuestros ciudadanos cuenten con espacios que permitan disfrutar de su ciudad al aire libre, en espacios adecuados y con todas las garantías de seguridad. Algo que tienen vital importancia de manera especial, si hablamos de los más pequeños, de los niños y niñas de Castellón, y las familias que son los principales usuarios de espacios como las zonas de juegos infantiles a diario”.

Para Carrasco, “el buen mantenimiento y uso de estas zonas de juegos y actividad física son uno de los pilares donde se sustenta una ciudad que apuesta por un estilo de vida más activo y saludable para todos sus vecinos, de todas las edades desde los más pequeños a nuestra gente mayor”.

Ejercicio físico o calistenia

No ha querido olvidar tampoco la alcaldesa que “las zonas de ejercicio físico, como las de calistenia, o zonas biosaludables, que utilizan también habitualmente nuestra gente mayor, son cada vez más frecuentadas y utilizadas por la ciudadanía, lo que requiere por tanto un mayor refuerzo en su mantenimiento. Este es otro de los motivos por los que se ha puesto en marcha este contrato”.

“Con el nuevo contrato queremos asegurar que las zonas de juegos infantiles y entornos urbanos de nuestra ciudad estén cada vez mejor conservados. Que sean cada vez espacios más polivalentes y seguros para las personas que los utilizan”, ha subrayado la primera edila.

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Por último, la alcaldesa ha recordado que “estas zonas de juego, ocio o práctica de la actividad física están repartidas por toda la ciudad. Y es en las zonas más alejadas del centro donde queremos poner especial cuidado en el mantenimiento de las mismas. Porque no puede haber zonas de primera y de segunda en nuestra ciudad y porque estas zonas se convierten en verdaderos puntos de encuentro y de dinamización de nuestros barrios”.