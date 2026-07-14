Compromís propone convertir el presupuesto de Turismo de Castelló en una apuesta por el patrimonio y la sostenibilidad

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado un conjunto de enmiendas al presupuesto de 2027 del Patronato Municipal de Turismo con el objetivo de impulsar un nuevo modelo turístico basado en la sostenibilidad, la protección del patrimonio, el apoyo al comercio local y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

La concejala de Compromís, Vera Bou, ha defendido que "el turismo no puede seguir siendo una política basada únicamente en grandes eventos o en la promoción exterior de la ciudad. Debe convertirse en una herramienta para proteger el patrimonio, reforzar el comercio local, generar empleo de calidad, impulsar la sostenibilidad ambiental y mejorar la vida de las personas que viven en Castelló".

Por este motivo, Compromís ha registrado diferentes propuestas que apuestan por potenciar los espacios del Museo de la Ciudad de Castelló (MUCC) como recurso turístico y cultural; promover playas sin humo y sin plásticos; impulsar ayudas para que los establecimientos hoteleros obtengan certificaciones ambientales; crear una marca "Castelló Sostenible" para identificar los productos locales y de proximidad en los restaurantes; y fomentar un modelo de promoción turística vinculado al patrimonio, la sostenibilidad y la economía local.

Dentro de una estrategia cultural

Además, la coalición defiende que los grandes eventos culturales y musicales deben integrarse dentro de una estrategia cultural coherente, liderada por la Concejalía de Cultura, y que todas las ayudas públicas vinculadas a festivales y actividades culturales se concedan mediante convocatorias públicas en régimen de concurrencia competitiva, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades.

"Nuestras enmiendas dibujan un modelo turístico que sitúa a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas. Castelló necesita pasar del turismo de la fotografía al turismo con proyecto. No podemos seguir midiendo el éxito por el número de conciertos o de visitantes puntuales. El éxito es que el turismo genere riqueza compartida, respete nuestro patrimonio, cuide el medio ambiente y haga sentir orgullosas a las personas que viven aquí", ha señalado Bou.

La concejala valencianista ha insistido en que el principal indicador de una buena política turística es el bienestar de la población residente. "La mejor política turística es aquella que hace que la ciudad sea mejor para sus vecinos y vecinas. Si una ciudad es habitable, saludable, sostenible y está orgullosa de su patrimonio, también será más atractiva para quienes nos visitan", ha afirmado.

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Finalmente, Bou ha reivindicado la necesidad de apostar por herramientas que permitan reinvertir los beneficios del turismo en la ciudad. "Primero construimos una ciudad mejor para quien vive en ella; después será una ciudad mejor para quien nos visita. El mejor turismo es aquel que mejora la calidad de vida de quienes viven en Castelló los 365 días del año y, por eso, es fundamental avanzar hacia instrumentos como la tasa turística, que permitan devolver a la ciudad una parte de los recursos que genera la actividad turística", ha concluido.