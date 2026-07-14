La fiebre por el tuning llega a Castellón: Desde un Nissan de 60.000 euros llegado de Japón hasta coches de 800 euros

Miles de eventos del motor se celebran cada año en España, pero la ciudad de Castelló empieza a hacerse un hueco en este tipo de concentraciones. Desde el pasado mes, centenares de aficionados se reúnen mensualmente para mostrar sus vehículos y compartir su pasión. Detrás de cada proyecto hay una inversión que, en algunos casos, supera los 10.000 euros en modificaciones.

El evento Cars&Coffee ha reunido este 12 de julio a más de un centenar de vehículos personalizados en el parking del C.C. Estepark, donde los aficionados pudieron exhibir sus coches y compartir sus preparaciones durante toda la mañana.

Entre los asistentes se encontraba Carlos Luis Rodríguez, miembro de la organización Zonna Boost y uno de los impulsores del evento, quien destaca que: « En Castellón no hay un sitio donde quedar todos los fines de semana de una manera tranquila y legalmente. Por ello, en Zona Boost decidimos tomar cartas en el asunto y crear un sitio donde todo el mundo pueda venir, pasarlo bien y estar tranquilo».

Inversiones

Desde un Nissan 350Z Nismo importado directamente desde Japón hasta un BMW 325 E46 o un Honda Civic EP2 del 2004 completamente personalizado, cada coche es el resultado de una inversión económica y de cientos de horas de trabajo. Las cifras varían en función del proyecto, pero todos comparten un mismo objetivo: convertir un vehículo de serie en un coche único.

Katakana, propietario del Nissan 350Z Nismo, adquirió el vehículo por cerca de 41.000 euros y calcula que, junto con toda la preparación, su valor ronda los 60.000 euros o más. «Literalmente el coche está a kilómetro cero. Me ha tocado pagar por toda la preparación que llevaba, pero es un juguete que merece mucho la pena», explica. El vehículo fue importado desde Japón y, para poder circular en Europa, tuvo que someterse a un proceso de homologación y adaptación antes de recibir la matrícula española. Entre sus modificaciones destacan unas llantas CR 57 de edición limitada, de las que solo existen ocho unidades en todo el mundo, y unos neumáticos de la marca Federal, utilizados habitualmente en modelos de competición como el Audi R8.

Nissan 350Z Nismo importado directamente desde Japón. / Lucía Peris

En el caso del BMW 325 E46, su propietario, Gildas Izquierdo, asegura haber invertido más de 5.000 euros en modificaciones como el kit de ensanche, las suspensiones, el diferencial o la carrocería. «No sabría calcular lo que vale ahora mismo entre las horas que le he echado y el precio de las piezas», afirma, ya que gran parte del trabajo lo ha realizado él mismo en casa.

BMW 325 E46 en el evento de Cars&Coffee / Lucía Peris

Por su parte, Carlos Luis expone un Honda Civic EP2 del 2004. Rodríguez compró el coche por 800 euros y ya ha destinado entre 3.000 y 3.500 euros a transformarlo. Entre las modificaciones incorpora un parachoques artesanal, del que asegura que solo existen 15 unidades en toda Europa, un alerón personalizado, llantas cromadas, una caja de cambios forjada y un embrague cerámico, entre otros elementos.

Honda Civic EP2 del 2004 del evento Cars&Coffee / Lucía Peris

Una afición compartida

Detrás de cada vehículo hay miles de euros invertidos y muchas horas de trabajo, pero sus propietarios coinciden en que el verdadero valor está en poder compartir esa afición. «Al final nos tenemos que ir a eventos fuera de aquí cuando aquí tenemos muchos sitios para poder hacer y para poder disfrutar de esta pasión», afirma Gildas Izquierdo. Con iniciativas como Cars&Coffee, Castellón comienza a consolidar un espacio para los amantes del motor.