'Grau a la Fresca' regresa con una edición cultural para animar las noches de verano

El Ayuntamiento de Castelló ha presentado esta mañana la tercera edición de "Grau a la Fresca", una iniciativa que ofrecerá durante los meses de julio y agosto una amplia programación cultural y de ocio dirigida a todos los públicos.

Este ciclo forma parte de la apuesta constante del equipo de gobierno que dirige la alcaldesa Begoña Carrasco por dinamizar el Grao durante todo el año, impulsar la actividad en sus calles y plazas y consolidar el distrito marítimo como un espacio vivo, atractivo y abierto tanto a sus vecinos como a quienes lo visitan.

La teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, ha presentado la programación acompañada por los artistas graueros Juanra Castillo y Diana Segarra, dos de los protagonistas del cartel de esta edición.

Giner ha destacado que "Grau a la Fresca nace con el objetivo de llenar nuestras plazas y calles y convertirlas en lugares de encuentro en los que disfrutar de las noches de verano en familia o con amigos, sin salir de nuestro Grao".

La edila ha subrayado también el compromiso del Ayuntamiento con la cultura de proximidad y con los creadores de Castellón. "Esta programación reafirma nuestra apuesta por el talento local, por nuestros artistas y por una oferta cultural de calidad capaz de generar actividad, atraer visitantes y acercar la cultura a todos los públicos", ha señalado.

La tercera edición de "Grau a la Fresca" ofrecerá espectáculos gratuitos de magia, humor, música, jazz, lírica y animación infantil en algunos de los espacios más emblemáticos del distrito marítimo, como el Parque de la Panderola, la plaza Josefina López, los Jardines del Puerto y el Templet del Moll de Costa.

"Con iniciativas como esta seguimos avanzando en nuestro objetivo de tener un Grao más vivo y dinámico durante los doce meses del año; un Grao que invite a venir, a pasear y a disfrutar de sus playas, su gastronomía, su cultura y su identidad marinera", ha afirmado Giner.

La teniente de alcalde ha añadido que "Grau a la Fresca no es únicamente una agenda de acontecimientos, sino una invitación a salir a la calle, compartir nuestros espacios públicos y disfrutar de las noches de verano y de la brisa marinera".

Una programación para todos los públicos

La programación arrancará el sábado 25 de julio, a las 23.00 horas, en el Parque de la Panderola, con una noche de magia y el espectáculo "Santiilusión".

El sábado 1 de agosto, a las 23.00 horas, la plaza Josefina López acogerá una noche de comedia protagonizada por Dani Orts & Escrigman.

El viernes 7 de agosto habrá una doble cita. A las 20.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar en el Parque de la Panderola del espectáculo infantil "TikTok Manía", a cargo de la compañía Rebombori. Esa misma noche, a las 23.00 horas, los Jardines del Puerto albergarán una noche de jazz con Glue Note.

El sábado 8 de agosto, a las 23.00 horas, regresará el humor a la plaza Josefina López con el monólogo "No estoy de humor", del castellonense Arnau Soler.

La música lírica será la protagonista el viernes 21 de agosto, a las 23.00 horas, en el Templet del Moll de Costa, con una gala interpretada por el tenor Javier Bovea y la soprano Tamara Izquierdo.

El sábado 22 de agosto, a las 23.00 horas, los Jardines del Puerto acogerán la actuación del artista grauer Juanra Castillo, que presentará su espectáculo "Vivo cantando".

El broche final a esta tercera edición llegará el sábado 29 de agosto, a las 23.00 horas, en el Templet del Moll de Costa, con el concierto íntimo de Dayan Soul, proyecto encabezado por la artista grauera Diana Segarra.