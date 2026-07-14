La Policía Local de Castelló recibe formación especializada para prevenir la radicalización islamista en jóvenes

La Policía Local de Castelló se ha formado en la jornada “Aproximación al fenómeno de la radicalización islamista en jóvenes”, una iniciativa orientada a reforzar la capacitación de los agentes en la comprensión de los procesos de radicalización violenta, con especial atención a aquellos vinculados al extremismo de carácter religioso islamista, así como a la detección temprana de conductas y dinámicas de riesgo en población juvenil.

La acción formativa ha abordado el fenómeno desde una perspectiva integral, combinando el análisis teórico con herramientas prácticas de intervención operativa. A lo largo de sus tres módulos se han tratado la evolución del extremismo violento de inspiración yihadista, los factores sociales, culturales y psicológicos que pueden influir en los procesos de radicalización, así como la identificación de indicadores tempranos que permiten intervenir de manera preventiva antes de que se consoliden situaciones que puedan afectar a la seguridad ciudadana.

Asimismo, el programa ha profundizado en estrategias de actuación a nivel local, destacando la importancia de la coordinación entre cuerpos de seguridad, servicios sociales, comunidad educativa y otros agentes implicados en la prevención. El objetivo es fortalecer los mecanismos de detección temprana y promover entornos seguros, reforzando la convivencia y la capacidad de respuesta institucional ante fenómenos complejos de radicalización violenta.

El profesorado ha estado a cargo de Pedro Costa Mora, licenciado en Historia y especialista en procesos de radicalización en menores y grupos juveniles, con amplia experiencia en el ámbito de la prevención educativa y comunitaria a través del proyecto INDEPREVEN, centrado en la detección y prevención de idearios extremistas entre la juventud.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que “la formación continua de la Policía Local constituye un pilar esencial dentro de la estrategia municipal de seguridad, especialmente en un contexto en el que los fenómenos de radicalización violenta requieren un enfoque especializado, actualizado y basado en la anticipación”. Según ha señalado, “dotar a los agentes de herramientas adecuadas no solo mejora su capacidad operativa, sino que también refuerza la protección del conjunto de la ciudadanía”.

“Este tipo de jornadas formativas son fundamentales porque permiten a nuestros agentes comprender mejor la complejidad de determinados procesos de radicalización, identificar señales de alerta en fases tempranas. La seguridad ciudadana hoy en día no puede entenderse sin formación continua, sin actualización permanente y sin una visión preventiva que permita adelantarse a los riesgos antes de que se materialicen”, ha afirmado Ortolá.

El edil ha subrayado además que “la prevención es un elemento clave en la gestión de la seguridad local, insistiendo en que el trabajo policial debe complementarse con la coordinación institucional y el trabajo conjunto con los ámbitos educativo, social y comunitario”. En este sentido, ha señalado que “la seguridad no se construye únicamente desde la reacción, sino desde la capacidad de anticipación y de detección temprana, lo que exige una colaboración constante entre administraciones y profesionales que trabajan directamente con jóvenes y familias”.