El PSPV exige al Ayuntamiento de Castelló que actúe de inmediato ante la reaparición de ratas en el colegio Manel García Grau

El grupo municipal del PSPV-PSOE de Castelló ha exigido al equipo de gobierno de PP y Vox que actúe de forma inmediata ante la reaparición de ratas en el colegio Manel García Grau después de que la comunidad educativa haya vuelto a alertar de su presencia en las instalaciones del centro.

El concejal socialista José Segura ha recordado que el PSPV ya denunció esta situación el pasado mes de abril y ha lamentado que "tres meses después volvamos a hablar exactamente del mismo problema, lo que demuestra que el gobierno municipal no ha sido capaz de darle una solución definitiva".

Piden explicaciones

Ante esta nueva incidencia, el grupo municipal socialista ha registrado una pregunta en el seno de las comisiones informativas para que el equipo de gobierno que lidera Begoña Carrasco explique qué actuaciones ha realizado el ayuntamiento.

En concreto, los socialistas recuerdan que el colegio comunicó el pasado 19 de junio, a través de la aplicación del Servicio Municipal de Mantenimiento (SMC), la presencia de ratas en la zona de Primaria. "Queremos saber qué medidas se han adoptado desde que el centro notificó esta incidencia", ha señalado Segura.

El edil socialista ha advertido de que no puede normalizarse una situación que afecta a un centro educativo y ha reclamado al gobierno municipal que actúe con la máxima rapidez para garantizar unas condiciones adecuadas de salubridad y seguridad para el alumnado, el profesorado y el resto de la comunidad educativa.