Castelló consolida la excelencia de sus playas con siete certificaciones que avalan su calidad, sostenibilidad y accesibilidad

Las playas de Castelló han obtenido este año siete certificaciones que avalan su mantenimiento, gestión medioambiental, sostenibilidad y calidad turística, así como su excelencia.

Los distintivos, concedidos por organismos públicos y entidades especializadas, llegan a raíz del esfuerzo del Patronato de Turismo y consolidan a la capital de la Plana como un referente.

Los distintivos

Entre los reconocimientos obtenidos destaca el Registro EMAS, una auditoría ambiental de ámbito europeo que certifica el cumplimiento de exigentes criterios de gestión ecológica y mejora continua. A este distintivo se suman las certificaciones 'Q' de Calidad y 'S' de Sostenibilidad, otorgadas por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes) tras superar rigurosas auditorías que evalúan tanto la calidad de los servicios como el compromiso con un modelo turístico sostenible.

Asimismo, Castellón ha renovado la Bandera Ecoplayas, concedida por Ategrus, que reconoce la calidad ambiental y turística de las playas, así como las Banderas Qualitur para las playas del Serradal, Gurugú y el Pinar, un distintivo de la Generalitat Valenciana que pone en valor aspectos como la accesibilidad, la sostenibilidad y la excelencia de los servicios. Además, este año la playa del Serradal ha recuperado la Bandera Azul, un reconocimiento que perdió en 2020, mientras que las playas del Pinar y el Gurugú han renovado este prestigioso galardón internacional, de manera que Castellón vuelve a contar con Bandera Azul en sus tres playas.

El municipio también ha sido reconocido con el Sendero Azul para el Parque Litoral de Castellón, una distinción que destaca su valor ecológico y su importancia como recurso turístico y ambiental. Además, la playa del Pinar mantiene la certificación de Accesibilidad Universal, gracias a la existencia de un punto accesible con personal de asistencia, mientras que la playa del Serradal ha recibido el certificado de Playa Sin Humos, que promueve hábitos saludables y contribuye a la conservación del entorno natural.

"Resultado de una gestión planificada"

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que "estas certificaciones son el reflejo del trabajo constante que se realiza durante todo el año para mantener nuestras playas en las mejores condiciones. No son reconocimientos que se consiguen de manera puntual, sino el resultado de una gestión planificada, de la coordinación entre diferentes servicios municipales y de una apuesta decidida por ofrecer un litoral cuidado, seguro y de calidad para todos".

Miralles ha señalado que "de esta manera contamos ya con la Bandera Azul para las tres playas de la ciudad: el Pinar, el Gurugú y ahora el Serradal, que certifica la excelencia de nuestras aguas y de todos nuestros servicios y, por tanto, refuerza más que nunca nuestra apuesta por un turismo de calidad".

La edila ha añadido que "Castellón cuenta con unas playas que están entre las mejores de la Comunitat Valenciana y estos distintivos así lo avalan. Cada certificación supone una garantía para quienes nos visitan, porque acredita que nuestras playas cumplen con los más altos estándares en aspectos como la calidad ambiental, la sostenibilidad, la accesibilidad, la seguridad y los servicios que se prestan a los usuarios".