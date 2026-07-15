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Castelló facilita la conciliación de 83 familias con la escuela de verano del Castell Vell

Carrasco anuncia que el equipo de gobierno estudia la fórmula para ampliar y mejorar el servicio

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha visitado la escuela de verano junto a las edilas Clara Adsuara y María España.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha visitado la escuela de verano junto a las edilas Clara Adsuara y María España. / MEDITERRÁNEO

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Ramón Pérez

Castelló

El Ayuntamiento de Castelló facilita la conciliación de 83 familias con la escuela de verano del centro de educación especial Castell Vell, un servicio que busca garantizar la atención del alumnado con necesidades especiales durante los periodos no lectivos.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha visitado este jueves la escuela junto a la concejala de Educación, María España, y la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara. Las 83 familias beneficiarias este año, según han detallado desde el consistorio, están distribuidas en seis turnos, que comenzaron el 22 de junio y se prolongarán hasta el próximo 7 de septiembre.

"Recurso fundamental"

La alcaldesa ha señalado que “estamos estudiando la fórmula para ampliar y mejorar este servicio, porque queremos atender cada vez a más familias y dar respuesta a la elevada demanda existente. Se trata de un recurso fundamental para facilitar la conciliación y acompañar a quienes más nos necesitan”.

Carrasco ha destacado que las escuelas organizadas durante los periodos no lectivos permiten mantener las rutinas, el acompañamiento y la atención especializada que necesita el alumnado, al tiempo que ofrecen a sus familias un recurso indispensable para conciliar su vida laboral y familiar.

Nueva licitación

Estas actividades se desarrollan durante las vacaciones de Navidad, las fiestas de la Magdalena, Pascua y verano. Además, recientemente la Junta de Gobierno Local ha iniciado una nueva licitación para garantizar la continuidad del servicio durante los próximos tres años, con una inversión de 103.000 euros.

“Con esta nueva licitación garantizamos esta escuela durante los tres próximos años y en los cuatro periodos vacacionales: Magdalena, Pascua, Navidad y verano. Es una muestra de nuestro firme compromiso de no dejar a nadie atrás y de seguir construyendo entre todos el Castellón de todas las personas”, ha afirmado Carrasco.

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La alcaldesa también ha puesto en valor “la extraordinaria labor que desarrolla el centro de educación especial Castell Vell, un centro de referencia que ofrece una atención especializada, cercana y adaptada a las necesidades de su alumnado y de sus familias”.

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