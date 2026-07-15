Compromís logra la unanimidad en el Ayuntamiento de Castelló para reclamar mejores conexiones de tren con el norte provincial

Compromís ha conseguido el apoyo unánime de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Castelló a una declaración institucional para reclamar la mejora de las conexiones ferroviarias con el norte de la provincia, una reivindicación que el consistorio trasladará a las administraciones competentes para garantizar un servicio digno y adaptado a las necesidades del territorio.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha destacado que "hemos conseguido la unanimidad de todos los grupos políticos en una reivindicación de justicia: contar con mejores conexiones ferroviarias hacia el norte de nuestras comarcas. Es imprescindible disponer de unos servicios públicos de calidad y, en concreto, de un transporte ferroviario que permita una movilidad real entre municipios sin tener que depender siempre del vehículo privado".

Garcia ha recordado que el tren es el medio de transporte menos contaminante y ha advertido de que "no se puede hablar de reducir la dependencia del coche o de impulsar una movilidad sostenible si después no existen alternativas que funcionen. Garantizar buenas conexiones ferroviarias es una cuestión de cohesión territorial, de lucha contra la despoblación y también de justicia social".

Dos mociones

Además de esta declaración institucional, Compromís presentará dos mociones en el pleno ordinario del mes de julio. La primera reclama un cambio en el abordaje del sinhogarismo para que deje de tratarse exclusivamente desde una perspectiva policial o de orden público y pase a situarse en el ámbito de los Servicios Sociales. La moción plantea reforzar la coordinación entre los distintos departamentos municipales y las entidades sociales para garantizar una atención integral a las personas sin hogar, con actuaciones centradas en la inclusión y el acompañamiento social.

La segunda iniciativa busca reforzar la protección de las comunidades de propietarios frente a las actuaciones especulativas vinculadas a la implantación de viviendas turísticas. La propuesta reclama cambios normativos para que las comunidades puedan defender sus edificios frente a intervenciones que afecten a elementos comunes sin su consentimiento.

En este sentido, Garcia ha criticado la actitud del gobierno municipal y ha afirmado que "Begoña Carrasco está prefiriendo proteger los intereses de los especuladores que buscan hacer negocio rápido con la vivienda antes que defender los derechos de las comunidades de propietarios, que ven cómo se realizan actuaciones en sus edificios sin su permiso y con el único objetivo de incrementar el beneficio económico".

Para Compromís, las tres iniciativas que llegarán al pleno comparten un mismo objetivo: "Defender el interés general, garantizar unos servicios públicos de calidad y poner a las personas por delante de los intereses especulativos". El grupo municipal confía en que el consenso alcanzado en la reivindicación ferroviaria sirva también para que el resto de propuestas cuenten con el apoyo necesario para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Castelló.