Cuenta atrás para las elecciones municipales: Feijóo cita a Carrasco al acto para proclamar a los candidatos a la alcaldía de las capitales

El Partido Popular calienta motores para los comicios. Su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado su agenda en las últimas semanas, como demuestra su reciente presencia en Castellón con el foro de diputaciones. Y ahora prepara ya el camino hacia las elecciones municipales con un nuevo acto en el que proclamará a sus candidatos a la alcaldía de las capitales de provincia.

La cita tendrá lugar este mismo sábado, 18 de julio, en la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia, y a ella han sido convocados los actuales alcaldes de las principales ciudades de todo el territorio nacional. Un encuentro que allanará el camino hacia las urnas del escalafón más próximo al ciudadano, el de las municipales, al otorgar el aval de los populares a los candidatos.

"No hay mayor honor que ser la alcaldesa de todos"

Y allí ha confirmado este miércoles que estará presente la actual alcaldesa de Castelló y presidenta del PP local, Begoña Carrasco. "Nos han reunido este sábado a todos los que somos alcaldes en estos momentos de las capitales de provincia, pues el partido nos va a dar su confianza", ha expresado. Un respaldo del partido que se da por hecho que recibirá Carrasco para optar a revalidar su mandato.

No obstante, Carrasco ha incidido en que "no hay mayor honor para una castellonense que se precie y que sienta el orgullo de ser de Castellón y de sentirse de Castellón que ser la alcaldesa de todos". "Ya me han oído hablar muchas veces, antes que las siglas está la tierra", ha añadido la alcaldesa, remarcando que, más allá del aval del PP, "para mí, la confianza importante es la de los castellonenses, que espero tener en los próximos nueve mes y medio, que quedan".