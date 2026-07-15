¿Estás en el paro? Castelló estrena oficina de atención de Labora, el servicio valenciano de empleo

Castelló cuenta con una nueva oficina de Labora, el servicio valenciano de empleo, que ya se encuentra en funcionamiento y atiende tanto a las personas paradas como aquellas que buscan una mejora del puesto de trabajo.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Servicios Sociales, Igualdad y Empleo, Susana Camarero, ha visitado, junto con la alcadesa de Castelló, Begoña Carrasco, el nuevo Espai Labora, ubicado en la calle Pare Jofré, junto al Hospital Provincial, y que sustituye a la oficina hasta ahora localizada en la calle Castelldefels.

La Generalitat, con la puesta en marcha del espacio, culmina el proceso de adaptación del inmueble, que ya avanzó en su día este diario. Camarero ha detalaldo que la actuación, con una inversión de más de un millón de euros, ha permitido prácticamente duplicar el espacio de las anteriores instalaciones compartidas con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Más de 800 metros cuadrados

Así, el nuevo Espai Labora ha pasado de 300 metros a contar con más de 800 metros cuadrados construidos y cerca de 773 metros cuadrados de superficie útil, prestará servicio a alrededor de 15.000 personas con un equipo formado por 34 profesionales, de los que 18 pertenecen a Labora y el resto al SEPE, reforzando la coordinación entre ambas administraciones para ofrecer una atención más ágil, cercana y eficaz.

Durante la visita, Camarero ha destacado que este nuevo Espai Labora “representa el modelo de servicio público que la Generalitat quiere seguir impulsando: más cercano, más accesible y orientado a ofrecer una atención personalizada tanto a las personas que buscan empleo como a las empresas que necesitan incorporar talento".

Asimismo, la vicepresidenta ha remarcado el compromiso de la Generalitat con las políticas activas de empleo en la capital de la Plana, donde Labora destina cerca de cuatro millones de euros a través de talleres de empleo, programas de orientación y distintas líneas de fomento del empleo dirigidas a mejorar las oportunidades laborales de la ciudadanía.

El desempleo, en mínimos

Mientras, Carrasco ha destacado las buenas cifras del paro de la ciudad: "La tasa de paro en la ciudad de Castellón sigue descendiendo gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento con la Generalitat Valenciana, a través de la agencia Labora. Y el pasado mes de junio arrojó el mejor resultado de los últimos 18 años, ya que no se registraba un paro tan bajo desde octubre de 2008”, ha ensalzado.

Además, la alcaldesa también ha apuntado que “son más de 3,8 millones los que se aportan desde la agencia autonómica para este fin, en iniciativas dirigidas especialmente a colectivos que tienen más difícil encontrar un empleo como son los menores de 30 años, mujeres mayores de 45 o personas en riesgo de exclusión social o con alguna discapacidad”.

“En total, los programas subvencionados por Labora están permitiendo la contratación de más de 155 personas durante este año. Y gran parte de estas formaciones son impartidas en instalaciones referentes como el Centro Municipal de Formación Tetuán XIV, que es el espejo donde se miran muchas otras ciudades a nivel nacional”, ha concluido.