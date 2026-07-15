El PSPV denuncia solares abandonados, basuras y vertederos incontrolados en los barrios de Castelló

El grupo municipal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado el "continuo abandono" que sufren los barrios de la ciudad mientras el gobierno de PP y Vox, encabezado por Begoña Carrasco, “solo se preocupa por destinar recursos para mantener cuidada la plaza Mayor de la ciudad”. El PSPV ha trasladado esta semana a las comisiones municipales nuevas incidencias comunicadas por el vecindario “que evidencian la falta de limpieza y mantenimiento en distintos puntos del término municipal”.

Entre las reclamaciones presentadas, como señala la concejala Anunciación Láinez, figuran una calle del grupo San Bartolomé, en la cuadra Borriolench, que no se limpia porque ni siquiera aparece en el plano de trabajo de la empresa concesionaria; un solar invadido por maleza junto a la calle Mosqueruela, que supone un riesgo potencial de incendio para las viviendas colindantes; la acumulación de escombros y decenas de neumáticos en la zona del camino Mestrets, junto al Río Seco y el cementerio de San José, y un nuevo vertedero incontrolado en el Camí la Fileta.

Neumáticos en la zona del Río Seco / MEDITERRÁNEO

"Olvido de buena parte de la ciudad"

Desde el PSPV lamentan que "mientras Carrasco se preocupa por las fotos, los actos y el escaparate del centro, los barrios acumulan basura, maleza y vertederos ilegales sin que el ayuntamiento actúe". Los socialistas recuerdan que estas situaciones no son casos aislados, sino el reflejo de una gestión que "ha olvidado a buena parte de la ciudad".

Por ello, el grupo municipal socialista exige al gobierno municipal que atienda de manera inmediata estas reclamaciones vecinales y garantice un servicio de limpieza y mantenimiento digno en todos los barrios de Castelló, "porque todos los vecinos y vecinas pagan sus impuestos y tienen el mismo derecho a vivir en una ciudad limpia y cuidada, vivan donde vivan".