¿Dónde sobrellevar la ola de calor? Castelló trabaja en su primer mapa de oasis climáticos

"¡Qué calor!". Es la frase más repetida este miércoles ante la nueva ola de calor que afecta a la ciudad. Ante estos episodios de altas temperaturas, el Ayuntamiento de Castelló trabaja ya en la elaboración del primer mapa municipal de oasis climáticos, con el objetivo de que los castellonenses puedan localizar fácilmente los espacios públicos climatizados y las zonas de sombra disponibles cerca de sus domicilios.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Begoña Carrasco, durante la visita al centro de educación especial Castell Vell. El mapa recogerá equipamientos municipales como los centros de mayores, las instalaciones culturales y otros espacios públicos en los que la ciudadanía pueda descansar, trabajar, conectarse a internet o protegerse de las altas temperaturas.

Puntos de agua más próximos

Esta iniciativa se completará con información sobre las fuentes de agua refrigerada disponibles en la ciudad, de manera que los vecinos puedan conocer tanto los espacios climatizados como los puntos de agua más próximos.

Carrasco ha explicado que “queremos implementar un mapa para que la gente pueda ver cerca de su casa qué espacios públicos tiene a su servicio con aire acondicionado, donde tenga wifi, donde pueda descansar, trabajar o tomar simplemente un respiro”.

Mejora de la climatización en centros escolares

En esta misma línea de adaptación de los espacios públicos a las altas temperaturas, el equipo de gobierno ya está actuando para mejorar la climatización de los centros escolares, mediante la instalación de equipos de aire acondicionado.

La alcaldesa también se ha referido al nuevo plan anunciado por la Generalitat Valenciana, que contempla ayudas de hasta 25.000 euros por centro público para mejorar la climatización de las instalaciones educativas.

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“La climatización de los centros educativos públicos es completamente necesaria”, ha afirmado Carrasco, quien ha destacado la importancia de seguir adaptando las instalaciones para garantizar el bienestar del alumnado.