Castelló aprueba el pago de 3 millones de euros en facturas pendientes

La gestión económica centró el orden del día del pleno del Ayuntamiento de Castelló del mes de agosto, que, como en años anteriores, se celebra de manera adelantada. El consistorio aprobó, con los votos a favor del equipo de gobierno de PP y Vox, y la abstención de PSPV y Compromís, dos reconocimientos extrajudiciales de crédito para abonar facturas pendientes de pago por servicios ya prestados por un importe total de 3,14 millones de euros.

En el debate, desde la oposición criticaron esta forma de proceder. La concejala socialista Mónica Barabas mencionó que, cuando el PP estaba en la oposición, estos reconocimientos "eran el ejemplo de una mala gestión, falta de planificación y descontrol económico". La edila de Compromís Vera Bou, por su parte, dijo que este año "ya son cinco millones, y 34,5 millones en esta legislatura" destinados al abono de servicios prestados, por lo que acusó al gobierno local de "una forma de gobernar basada en la improvisación".

Facturas pendientes

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, defendió que los dos expedientes aprobados "afectan a solo ocho empresas y 28 facturas, y corresponden a servicios esenciales prestados al ayuntamiento", como el transporte público local, la gestión de residuos inertes o la gestión de los semáforos. Redondo añadió que "el 75% de estos expedientes son contratos ya adjudicados y hay otros en tramitación". De ellos, citó dos grandes contratos, como el de transporte urbano y la regulación semafórica, "que son de gran complejidad y tienen tramitación europea, que avanzan en sus respectivos procedimientos".

El edil expuso que hace tres años "el gasto comprometido en estos contratos ha pasado de 54 a 92 millones de euros, y esto se ha dado porque este equipo de gobierno ha renovado servicios que llevaban años sin licitarse, como los de basuras o el Bicicas", y concluyó que en el primer semestre "llevamos tres reconocimientos extrajudiciales y 55 facturas, cuando el anterior gobierno cerró años con 30 expedientes anuales y más de 600 facturas".

Refugios climáticos

Más controversia hubo en las mociones presentadas desde la oposición. Una del PSPV propuso la creación de una red de refugios climáticos. La concejala Patricia Puerta mencionó que en la provincia han muerto 34 personas este verano por el calor, "y en una década hemos multiplicado por cuatro las muertes". Afeó que en estos momentos "el único refugio climático es el Auditori, que depende de la Generalitat y cierra a las dos de la tarde". De paso, dijo que su plan "es una oportunidad para demostrar que defiende los intereses de la ciudadanía en lugar del negacionismo de Vox".

La alcaldesa, Begoña Carrasco, respondió que desde el gobierno actual "vamos a hacer lo que ustedes no hicieron", con ejemplos como la estrategia de plantar más árboles, "cuando ustedes no hicieron nada en ocho años; parece que no hacía calor cuando gobernaban", y añadió que el plan del consistorio "cuenta con la participación de los castellonenses".

Debate sobre el calor

Desde Vox, Antonio Ortolá dijo que estos objetivos para sobrellevar el calor "son razonables y los compartimos, pero una cosa es una medida de mejora del entorno urbano, y otra respaldar una moción construida desde un discurso alarmista" y basado en "alimentar un relato de catastrofismo".

La única moción en la que hubo consenso fue una de Compromís, convertida en declaración institucional, en la que se pide una mejora del servicio de trenes para reforzar las conexiones con Tarragona y Barcelona, así como las frecuencias con el norte de la provincia. Begoña Carrasco afirmó que "toda la corporación pensamos que hay mucho margen de mejora con Cercanías y las conexiones, tanto con Valencia como con el norte; en muchas ocasiones el servicio es muy deficitario y nos merecemos una red de Cercanías en condiciones, porque lo pagamos con nuestros impuestos".