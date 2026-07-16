Vivienda ultima nuevas licitaciones para reactivar dos promociones de pisos protegidos en Castelló

Castelló sufre un importante déficit de vivienda, que todavía se vuelve más grave cuando se trata de inmuebles protegidos o dirigidos a colectivos vulnerables ante los disparados precios por la tensión en el mercado inmobiliario. El Consell impulsa en estos momentos varias promociones de obra nueva, como las ubicadas en la zona de Sensal, pero también cuenta con proyectos encaminados a rehabilitar otros de segunda mano. Es el caso de los pisos localizados en la avenida Capuchinos y la calle Santa Cruz de Tenerife, dos actuaciones que se remontan años atrás pero que han quedado paralizadas y que ahora aspiran a reactivarse.

Así lo ha asegurado este miércoles la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Servicios Sociales, Igualdad y Empleo, Susana Camarero, quien ha apuntado a preguntas de este diario que la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) "lo está solucionando".

"Ha habido un problema en las obras en estos dos puntos", ha señalado la dirigente autonómica, justificando la demora en "un desistimiento por parte de las empresas constructoras". Una situación que, según ha detallado Camarero, "conlleva unos plazos administrativos que han tenido que cumplirse", pero "estamos a punto de poder licitar de nuevo".

"Lo más rápido posible"

De hecho, la vicepresidenta ha asegurado que una de las actuaciones "está prácticamente finalizada". No obstante, Camarero ha evitado detallar más los plazos y si ambas promociones estarán finalizadas en la presente legislatura. "Se va a trabajar para que estas dos promociones vayan los más rápido posible con la nueva licitación", ha defendido.

En detalle, la promoción de Santa Cruz de Tenerife cuenta con 36 viviendas que estaba previsto destinar a colectivos vulnerables, como jóvenes, familias numerosas y monoparentales, mayores de 60 años, personas con discapacidad o víctimas de violencia sobre la mujer. El proyecto de rehabilitación integral, incorporando criterios de mejora energética, contaba con un presupuesto superior a los 4 millones de euros.

En el caso de la actuación de la avenida Capuchinos, se concibió con un carácter piloto, innovador y sostenible. En su día se adjudicó por 2,8 millones de euros, más impuestos, para crear 13 pisos en torno a un patio bioclimático central. Ambas iniciativas se remontan a la anterior legislatura y, a menos de diez meses de acabar la actual, continúan sin ver la luz.

Plan Vive

Más allá, Camarero ha recordado que existen otras iniciativas en obra nueva, en el marco del plan Vive, como las 123 viviendas en la zona de Sensal "para que haya más oferta en la ciudad de Castellón, la provincia y el resto de la Comunitat Valenciana, porque es la única forma de que se equilibren esos precios desorbitados". Dicha promoción está ya en comercialización "y creemos que tiene mucha acogida porque hay más de 470 peticiones para acceder".

"Somos un Consell que cree de verdad que hay que trabajar por la vivienda", ha sentenciado, apostando por movilizar inmuebles de segunda mano, "sacando viviendas al alquiler que hoy están cerradas, en muchas ocasiones porque hay una ley estatal que apoya más al okupa que al propietario", y "con el plan Vive en vivienda nueva".