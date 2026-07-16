Contracrónica: el pleno de Castelló 'recupera' a un concejal y pone a todos de acuerdo con los trenes y las fiestas

El listado de puntos a debatir en el pleno del Ayuntamiento de Castelló fue reducido, pero esto no fue impedimento para mostrar las diferencias entre el bloque formado por el equipo de gobierno y los grupos de la oposición. Las mociones presentadas por el PSPV y Compromís fueron rechazadas por PP y Vox. Entre ellas, una de la coalición valencianista que pedía defender a las comunidades de propietarios en conflictos por la transformación de locales comerciales en viviendas. El edil de Urbanismo, Sergio Toledo, afirmó que era "la quinta vez que presentan lo mismo" y añadió que estos problemas vienen del Acord de Fadrell, que con el actual plan general, "diseñó el marco legal que atrajo a los especuladores".

También se desestimó una propuesta socialista para respaldar a las personas sin hogar, y pedir un protocolo que prime la actuación de los Servicios Sociales frente a la Policía Local. El equipo de gobierno respondió que se está actuando de forma adecuada.

Consenso ferroviario

Donde sí hubo consenso fue en una declaración institucional, aprobada por todos y presentada por Compromís, en la que se pidió una mejora de los servicios ferroviarios. Se insta a reforzar las conexiones con Tarragona y Barcelona, así como las frecuencias con el norte de la provincia. Begoña Carrasco afirmó que "toda la corporación pensamos que hay mucho margen de mejora con Cercanías y las conexiones, tanto con Valencia como con el norte; en muchas ocasiones el servicio es muy deficitario y nos merecemos una red de Cercanías en condiciones, porque lo pagamos con nuestros impuestos". El mal servicio de los trenes en la provincia actuó de pegamento entre todas las sensibilidades del pleno.

También hubo consenso a la hora de decidir las fiestas locales de 2027. No hubo sorpresas, y se optó por el 1 de marzo, lunes de Magdalena, y el 29 de junio, Sant Pere.

Regreso al pleno

Por otro lado, la convocatoria supuso la reaparición del concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, que en las últimas sesiones había comparecido de manera telemática tras haber sufrido una lesión. "Nos alegramos de que ya esté en el salón de plenos, y mucho mejor de la pierna, y ya le vemos vestido de largo", le trasladaron. El edil contestó que "echaba de menos estos debates". El concejal de Compromís Pau Sancho también se felicitó de verlo de nuevo cara a cara "y que haya participado en un debate sin nombrar a Pedro Sánchez".

Además, varios miembros de la corporación municipal tuvieron palabras de recuerdo para José Carlos Más, recientemente fallecido y presidente de la Asociación de Vecinos El Meridiano, destacando su trabajo altruista, su compromiso con el movimiento vecinal y su dedicación a la mejora de la ciudad.