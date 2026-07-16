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Críticas por un elemento patrimonial de Castelló incluido en un BIC: "Está en un estado lamentable"

Reclaman una inspección técnica para garantizar su mantenimiento

Críticas por el estado del patrimonio de Castelló.

Críticas por el estado del patrimonio de Castelló. / Gabriel Utiel

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Ramón Pérez

Castelló

Uno de los espacios patrimoniales más importantes de Castelló es el parque Ribalta, que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Dentro de este entorno hay diferentes elementos, con estados de conservación dispares.

El grupo municipal de Compromís per Castelló ha puesto de manifiesto la situación del templete situado en el parque, y exige una actuación urgente para restaurar este elemento. El portavoz adjunto, Pau Sancho, menciona que existe un deterioro "con una imagen general de abandono que es incompatible con la protección que merece un espacio patrimonial de este valor".

El concejal de Compromís Pau Sancho, junto al templete del parque Ribalta.

El concejal de Compromís Pau Sancho, junto al templete del parque Ribalta. / Mediterráneo

Estado del templete

Sancho afirma que el Ayuntamiento "tiene el templete en un estado lamentable; hay desprendimientos, la pintura está en muy mal estado, muchos escalones están rotos, los pasamanos están deteriorados, hay humedades y las reparaciones puntuales de pintadas han convertido las paredes en un auténtico collage". El concejal expone que el parque es un BIC, por lo que su conservación debería ser una prioridad para el gobierno municipal. "Estamos hablando de uno de los espacios más emblemáticos de Castelló. Mantener el templete en estas condiciones solo demuestra la desidia de la concejala María España y del gobierno de Begoña Carrasco hacia nuestro patrimonio", señala.

Además, esta catalogación complica cualquier medida que se desarrolle en el futuro, ya que "cualquier actuación sobre un Bien de Interés Cultural requiere autorización de Patrimonio y unos procedimientos administrativos que no son inmediatos. Precisamente por eso es incomprensible que se haya dejado llegar el templete a esta situación, porque cada día que pasa el coste de la rehabilitación será mayor".

Reclamación al gobierno

Compromís reclama al gobierno de PP y Vox "que encargue de manera inmediata una inspección técnica del estado del templete, redacte el proyecto de rehabilitación necesario y ejecute las actuaciones de conservación con la máxima celeridad para garantizar tanto la seguridad de las personas usuarias como la preservación de un elemento patrimonial singular de la ciudad".

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"Quien tiene la responsabilidad de proteger el patrimonio debería ser la primera interesada en mantenerlo en unas condiciones óptimas. Lo que vemos hoy es todo lo contrario: abandono, falta de mantenimiento y una absoluta falta de sensibilidad hacia el patrimonio de Castelló", concluye Sancho.

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