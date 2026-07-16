Dos pantallas gigantes para ver la final del Mundial entre España y Argentina en Castelló

Las pantallas estarán ubicadas en la plaza Mayor y en el recinto de conciertos del SOM Festival, situado en el Real Club Náutico de Castelló. Cada uno de estos espacios tendrá capacidad para cerca de 5.000 personas. Además, en la plaza Mayor se dispondrán 600 sillas para el público asistente.

En la plaza Mayor se establecerán controles de acceso supervisados por la Policía Local de Castelló y se instalarán vallas para ordenar la entrada y la circulación del público, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas asistentes. Habrá tres accesos: por la plaza de la Hierba, por la calle Arcipreste Balaguer y por la esquina de la plaza de la Pescadería, mientras que el pasaje de Participación Ciudadana permanecerá cerrado.

La programación en la plaza Mayor comenzará a las 19.00 horas con una previa del encuentro que incluirá música y animación, antes del inicio de la final a las 21.00 horas.

El dispositivo previsto contará también con puestos sanitarios para atender cualquier posible incidencia. El Ayuntamiento recomienda acudir con antelación y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local y del personal de la organización.

Para facilitar los desplazamientos hasta el recinto del SOM Festival, se ampliarán los horarios de los servicios del TRAM, de manera que la ciudadanía pueda trasladarse hasta el Grao utilizando el transporte público.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha destacado que “Castellón vuelve a volcarse con la selección española en una cita que promete convertirse en una gran celebración colectiva. Queremos que la ciudadanía pueda vivir la emoción de la final en un ambiente festivo, familiar y, sobre todo, con las máximas garantías de seguridad”.

Hurtado ha añadido que “la elección de dos ubicaciones permitirá acercar este acontecimiento tanto al centro de la ciudad como al distrito marítimo, facilitando que más castellonenses puedan compartir una jornada histórica para el deporte español”.

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La concejala también ha animado a la ciudadanía “a disfrutar del partido con responsabilidad, respeto y espíritu deportivo, convirtiendo Castellón en una gran grada de apoyo a la selección”.