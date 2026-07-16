Dos pantallas gigantes para ver la final del Mundial entre España y Argentina en Castelló

Castelló se prepara para una noche histórica. Dieciséis años después de conquistar su primera estrella, España vuelve a estar a un solo partido de proclamarse campeona del mundo. La selección se medirá este domingo a Argentina en la final del Mundial 2026, una cita que comenzará a las 21.00 horas y que miles de aficionados podrán vivir juntos frente a las pantallas gigantes, que el Ayuntamiento de Castelló ha preparado en la plaza Mayor y en el recinto de conciertos del SOM Festival, junto al Real Club Náutico de Castelló.

Dos espacios con capacidad para miles de aficionados

Cada uno de los recintos podrá albergar a cerca de 5.000 personas. En la plaza Mayor, además, se colocarán 600 sillas para el público, aunque el acceso estará condicionado por el aforo disponible.

La jornada comenzará allí a las 19.00 horas, con música, animación y una previa especial antes del inicio del encuentro. El objetivo es convertir las horas anteriores al partido en una celebración colectiva, como ya ocurrió durante la semifinal frente a Francia, cuando la plaza se llenó por completo.

La elevada asistencia prevista obligará a desplegar un dispositivo especial de seguridad. La Policía Local supervisará los controles de entrada y se instalarán vallas para ordenar tanto los accesos como la circulación de personas.

Los aficionados vibran desde la Plaza Mayor. / Foto Manolo Nebot Rochera / MED

Habrá tres puntos de entrada: la plaza de la Hierba, la calle Arcipreste Balaguer y la esquina de la plaza de la Pescadería. El pasaje de Participación Ciudadana permanecerá cerrado durante el evento.

El operativo incluirá también puestos sanitarios para atender posibles incidencias. Desde el Ayuntamiento se aconseja acudir con antelación y respetar las indicaciones de los agentes y del personal encargado de la organización.

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Refuerzo del transporte hasta el Grao

Quienes prefieran seguir la final desde el recinto del SOM Festival podrán desplazarse hasta el Grao en transporte público. Para facilitar la llegada y el regreso de los aficionados, se ampliarán los horarios del TRAM.

La elección de dos ubicaciones permitirá repartir al público entre el centro de la ciudad y el distrito marítimo, después de que la plaza Mayor alcanzara su límite de capacidad durante el último partido de España.

Castelló no será el único municipio de la provincia que retransmitirá la final al aire libre. También han anunciado pantallas gigantes Burriana, Vila-real, Almenara, Xilxes, Onda, Vall d’Alba, la Vall d’Uixó, Nules, Les Coves de Vinromà, Torreblanca, Alcossebre, Alcalà de Xivert, Càlig, Vinaròs y Oropesa del Mar, entre otras localidades.

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Los municipios han elegido espacios como plazas, paseos marítimos, piscinas municipales o recintos culturales para reunir a los aficionados. Tras algunos daños registrados en el mobiliario urbano después de la semifinal contra Francia, varios consistorios han pedido que la celebración se desarrolle con civismo, responsabilidad y respeto.