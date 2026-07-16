Raquel Guillén, hija de la exalcaldesa Amparo Marco, será la Na Violant d’Hongria 2027 de Castelló

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta ha elegido por unanimidad a Raquel Guillén Marco como representante de la figura histórica de Na Violant d’Hongria para el año 2027. La designación se acordó este jueves durante la sesión extraordinaria del Capítol Permanent de la entidad.

Guillén asumirá el papel de la LXX Na Violant d’Hongria, una de las representaciones más destacadas dentro de las fiestas fundacionales de Castelló y de la actividad de la Germandat. La joven mantiene una estrecha vinculación con la institución desde su infancia, ya que ha participado en numerosos actos y desfiles acompañando a su padre, Miguel Ángel Guillén Galindo, Cavaller Guillén Sarrià.

Raquel Guillén fue la madrina de la gaiata 13 Sensal en la Magdalena 2026. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Desde la Germandat destacan que esta trayectoria le ha permitido crecer ligada a los valores caballerescos, al aprecio por la entidad y al respeto por las tradiciones fundacionales de la ciudad. Su implicación con el mundo festivo también se ha reflejado este año 2026, en el que ejerce como madrina de la Gaiata 13, Sensal.

Cabe recordar que Raquel Guillén Marco es la hija de la exalcaldesa y actual senadora, Amparo Marco, y de Miguel Ángel Guillén, que fue director territorial de Justicia en la última etapa del Botànic.

Además de su vinculación con la Magdalena, Guillén cursa actualmente estudios de Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, formación que compagina con su compromiso con las raíces y tradiciones castellonenses.

Raquel Guillén será Na Violant d'Hongria 2027. / Mediterráneo

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta ha trasladado su felicitación a la nueva Na Violant y le ha deseado “muchos aciertos” en esta nueva etapa. La entidad se muestra convencida de que representará la figura histórica de Na Violant d’Hongria “con la dignidad, el compromiso y el entusiasmo que este alto honor merece”.

Raquel Guillén contó a Mediterráneo en el especial dedicado a la gaiata 13 Sensal, publicado el pasado octubre, que "cuando era pequeña salí en el Pregó Infantil con el colegio Fadrell y, posteriormente, en el Pregó con los Cavallers Templers, además de participar en la ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lledó, que es uno de los actos que más me gustan".