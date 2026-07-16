Vuelco en la situación de las tascas de Castelló: el ayuntamiento propone el fin de la ZAS tras 16 años

Giro de 180 grados en la situación de las tascas de Castelló, una de las zonas más emblemáticas de la hostelería de la ciudad, envuelta en un largo debate que ha durado dos décadas. El concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado "la exposición al público de la propuesta de cese de la Zona Acústicamente Saturada conocida como ZAS Tascas". De esta manera, desaparecerían los límites horarios marcados en 2010, motivados por las quejas vecinales por ruidos.

Además, se trabaja para la declaración de esta zona como Espacio de Tradición Gastronómica. Toledo justifica el final de la ZAS en los resultados de las mediciones acústicas realizadas en los últimos tiempos. "Certifican que la práctica totalidad de las mediciones, durante más de un año, han sido positivas y por debajo del nivel acústico permitido. Por tanto, han desaparecido las causas que generaron la necesidad de declarar la Zona Acústicamente Saturada. Y a esto se suma la ausencia de quejas vecinales con respecto a la actividad de Las Tascas durante los últimos años", expone.

Fin de la ZAS

Así, Toledo ha recordado que "desde diciembre del 2008, con el Plan Acústico Municipal, se han ido tomando una serie de medidas correctoras para reducir el impacto acústico en la zona de Las Tascas, que dio como resultado la declaración como ZAS, en octubre de 2010, para el espacio comprendido entre la calle Barracas, la calle Isaac Peral, la plaza Santa Clara, la calle Mayor y la calle Vera. Más tarde, en 2014, se acordó la modificación y actualización de medidas en la zona ZAS".

Sergio Toledo también ha resaltado "el diálogo permanente con los propietarios de los diferentes establecimientos hosteleros, con los que siempre hemos ido de la mano para trabajar por la continuidad de Las Tascas".

Exposición pública

En cuanto a la exposición pública, "tendrá una duración de un mes y se realizará insertando anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y, al menos, en uno de los diarios de información general de mayor difusión en la provincia, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal".

Tras esta exposición pública, el próximo paso en el camino para dar por finalizada la zona ZAS será "contar con el preceptivo visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental".

Tradición gastronómica

El siguiente paso será la creación de un Espacio de Tradición Gastronómica en la zona. Este espacio estaría regulado con arreglo a la Ley 8/2018 de la Generalitat Valenciana, que fija que "los ayuntamientos podrán autorizar el consumo en espacios de tradición gastronómica, dentro del horario y la delimitación de espacio que marquen las propias corporaciones locales".

En este sentido, Toledo ha avanzado que "con el nuevo escenario se podría ampliar el número de licencias, así como el horario de actividad de los locales de este nuevo Espacio de Tradición Gastronómica". El concejal ha resaltado que "desde el equipo de gobierno que lidera la alcaldesa, Begoña Carrasco, apoyamos esta nueva denominación como Espacio de Tradición Gastronómica, que equipararía a nuestras Tascas a otras zonas emblemáticas como la calle Laurel en Logroño o la zona del Tubo de Zaragoza".

Seña de identidad

"Para el gobierno que dirige Begoña Carrasco, las tascas son una seña de identidad a proteger tanto por la actividad económica y el empleo que generan sus locales como por su atractivo turístico y lo que suponen para la dinamización del centro, contribuyendo a lograr esa ciudad de Castellón cada vez más viva", ha resaltado Toledo.

Sergio Toledo ha subrayado también que "desde hace casi 50 años, Castellón no se puede entender sin sus tradicionales Tascas. Y desde el gobierno de la ciudad queremos poner en valor y proteger su actividad, haciéndola compatible también con el descanso de los vecinos de la zona y siempre cumpliendo la ley vigente. En ese objetivo, damos un paso importante con el cese de la zona ZAS y, en paralelo, trabajamos para declararla Espacio de Tradición Gastronómica. Una decisión que asegura la pervivencia de este punto de encuentro tradicional para varias generaciones de castellonenses, un lugar único y querido tanto por los vecinos de Castellón como por quienes nos visitan".