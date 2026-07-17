El Ayuntamiento de Castelló amplía a 34 las plazas convocadas para reforzar la Policía Local

El Ayuntamiento de Castelló continúa dando pasos para reforzar la plantilla de la Policía Local y mejorar la seguridad en la ciudad. La Junta de Gobierno Local aprobó la ampliación de la convocatoria para la provisión en propiedad de plazas de agente de Policía Local, que pasa de las 15 plazas inicialmente previstas a un total de 34.

De este modo, la oferta queda configurada con 19 plazas por el turno libre y 15 plazas por el turno de movilidad, lo que supone uno de los mayores refuerzos de efectivos realizados en los últimos años.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha puesto en valor esta ampliación de la convocatoria y ha señalado que "haber conseguido incrementar el número de plazas hasta alcanzar las 34 es un hecho histórico para nuestra Policía Local. Hablamos de una cifra muy importante de nuevos agentes que nos permitirá reforzar de forma notable la presencia policial en nuestras calles y seguir mejorando la seguridad de los castellonenses".

El edil ha recordado que “el objetivo del equipo de gobierno es seguir dotando a la Policía Local de los recursos humanos necesarios para responder a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento. Nuestro compromiso es que los vecinos perciban una mayor presencia policial, una respuesta más rápida y un servicio cada vez más cercano y eficaz. Para ello era imprescindible seguir aumentando la plantilla y avanzando en la cobertura de las vacantes existentes".

"Una ciudad más segura"

Ortolá ha explicado que “esta ampliación forma parte del trabajo que está llevando a cabo el Ayuntamiento para estabilizar y fortalecer la plantilla del cuerpo. Estamos realizando un trabajo intenso para consolidar la plantilla de la Policía Local. Es cierto que los procedimientos administrativos requieren unos plazos que hacen que el proceso avance más lentamente de lo que nos gustaría, pero seguimos cumpliendo el compromiso que adquirimos con los castellonenses de construir una ciudad más segura mediante el refuerzo de nuestros efectivos".

La convocatoria inicial de 15 plazas comenzó el pasado mes y el proceso selectivo continúa avanzando conforme al calendario previsto. Los aspirantes ya han realizado la prueba psicotécnica y, una vez superadas las diferentes fases del procedimiento, se procederá a la incorporación de los nuevos agentes.

Uno de los aspectos más relevantes de esta ampliación es la incorporación de 15 plazas mediante el turno de movilidad. Se trata de agentes que ya prestan servicio en otros ayuntamientos y que, al haber superado previamente la formación obligatoria impartida por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), no necesitan realizar nuevamente este curso.

Esta circunstancia permitirá acelerar significativamente su incorporación al servicio activo en Castelló. De hecho, el Ayuntamiento estima que estos agentes puedan comenzar a desempeñar sus funciones en torno a finales del próximo mes de septiembre, reforzando de forma inmediata la capacidad operativa de la Policía Local.

"Es una excelente noticia porque podremos contar con nuevos efectivos en un plazo muy corto. Esto se traducirá en una mayor presencia policial en las calles, más capacidad de respuesta y un mejor servicio para los ciudadanos. Seguimos trabajando para dotar a nuestra Policía Local de los medios humanos necesarios para ofrecer la seguridad que merece Castellón", ha concluido Ortolá.