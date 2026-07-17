Este será el calendario escolar para el curso 2026-2027 en Castelló

El calendario escolar para el curso 2026-207 en la ciudad de Castelló ya está definido. El Consell Escolar Municipal ha aprobado este viernes las jornadas festivas en la capital de la Plana para el próximo periodo académico.

Las clases arrancarán, según han detallado, el 9 de septiembre y finalizarán el 18 de junio del 2027. Con un mínimo de 175 días lectivos, contará como es habitual con dos grandes periodos vacacionales en Navidad y Pascua, más allá del verano.

En detalle, el descanso navideño será del 22 de diciembre al 6 de enero, mientras que el de Pascua se alargará del 25 de marzo al 2 de abril. El resto de días festivos y no lectivos a lo largo del año serán el 9 d'Octubre (Día de la Comunitat Valenciana), 12 de octubre (Día de la Hispanidad), 8 de diciembre (Día de la Constitución), 19 de marzo (San José) y 1 de mayo (Día Internacional de los Trabajadores).

Reunión del Consell Escolar Municipal. / MEDITERRÁNEO

Magdalena

Los días no lectivos de la semana de Magdalena, dado que únicamente se disponía del festivo local, han sido los días elegidos por el Consejo Escolar Municipal para contar con toda la semana sin días lectivos. De estos, tres corresponden a días no lectivos de libre disposición, sin necesidad de compensación, mientras que el cuarto se establece mediante el intercambio con el festivo correspondiente al Lunes de San Vicente, que pasa a ser lectivo. La propuesta se tiene que elevar ahora a la Dirección Territorial de Educación.

La reunión del Consell Escolar Municipal se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y ha estado presidida por la concejala de Educación, María España, con la participación de las direcciones de los centros escolares de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, las AMPA, los sindicatos y la inspección educativa.