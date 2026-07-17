Castelló mejora la atención a la comunidad rumana con un nuevo punto de información: su ubicación

Castelló dispondrá de un nuevo punto de información para la comunidad rumana. La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha firmado este sábado el nuevo protocolo general de actuación para la colaboración interinstitucional en materia de información, orientación consular, mediación intercultural y apoyo digital junto al Cónsul General de Rumanía en Valencia, Bogdan Stanescu.

La rúbrica ha tenido lugar en la sede de la Agencia de Mediación, Integración y Convivencia Social, en la Ronda Mijares, y en la que ha estado también presente el concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales.

Dos veces por semana

La atención a la ciudadanía se prestará de esta manera en un punto de información y asesoramiento en las dependencias del Negociado de Convivencia Social e Interculturalidad del Ayuntamiento de Castelló. La atención se prestará durante dos días semanales, martes y jueves de 9.30 a 13 horas, y tendrá carácter informativo, orientador, preventivo y de apoyo digital básico.

Así, el punto de información permitirá ofrecer una atención coordinada a la comunidad rumana residente facilitando información general sobre los canales oficiales del Consulado General de Rumanía en Valencia, orientación sobre recursos municipales y autonómicos de inclusión, apoyo en la comprensión de procedimientos y derivación adecuada a la institución competente en cada caso.

Carrasco ha querido hacer hincapié en el carácter “puramente informativo y de orientación de este punto” y que “en ningún caso este punto de información compartido tendrá la consideración de oficina consular, extensión del Consulado o unidad administrativa con capacidad para tramitar, validar, custodiar o resolver documentación que se tramita en el Consulado”.

Carrasco ha indicado que “lo que hacemos es lo que mejor sabemos hacer desde el Ayuntamiento: acompañar, orientar y facilitar. Con este nuevo servicio se evitan desplazamientos innecesarios, se evitan confusiones, se evita que alguien se quede fuera de un trámite por no entender un formulario”.

“No se trata solo de un punto de información. Es una herramienta para acercar la administración a las personas. A partir de hoy, cualquier persona de origen rumano podrá recibir información clara sobre cómo acceder al portal del Consulado, cómo solicitar cita previa y qué pasos debe seguir antes de desplazarse hasta Valencia”, ha subrayado la alcaldesa.

Más de 15.000 personas

La primera edila ha explicado que “la comunidad rumana, con más de 15.000 personas, constituye el grupo de vecinos de origen extranjero más importante de nuestra ciudad desde hace décadas. Una comunidad que está plenamente integrada y que participa de manera activa en la vida social y cultural de nuestra capital. Porque la comunidad rumana forma parte del presente de Castellón, y sobre todo forma parte de su futuro”.

Por su parte, tanescu ha expresado su agradecimiento a la munícipe “por su apoyo, su confianza y la permanente disposición que ha demostrado hacia nuestros proyectos”. Del mismo modo, ha agradecido también la labor del concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, “cuya implicación personal, apertura y espíritu de cooperación han sido fundamentales durante todo el proceso”.

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Stanescu ha asegurado además que “el traslado de la sede del Consulado General de Rumanía a València no ha cambiado nuestro compromiso con los ciudadanos rumanos de Castellón. Al contrario, seguimos considerándonos parte activa de esta comunidad y continuaremos trabajando para que nuestros servicios sean más accesibles, más próximos y más eficientes”.