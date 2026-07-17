Compromís acusa el PP de paralizar los nuevos conservatorios por no responder la Generalitat en año y medio

El grupo municipal de Compromís ha denunciado que el Partido Popular mantiene bloqueada la construcción de los nuevos conservatorios de música y danza de Castelló después de que, en comisión informativa, el gobierno municipal reconociera que la Generalitat sigue sin responder a una petición formulada por el Ayuntamiento hace más de un año y medio sobre unas modificaciones técnicas necesarias para continuar la tramitación del proyecto.

El portavoz de Compromís en Castelló, Ignasi Garcia, ha afirmado que "hemos destapado que el PP de València y el PP de Castelló tienen paralizada la construcción de los nuevos conservatorios porque son incapaces de ponerse de acuerdo incluso para responder a una simple comunicación administrativa. Mientras se pasan la pelota, la inversión sigue bloqueada".

Garcia ha recordado que el Partido Popular "ha pasado de reivindicar en la calle la necesidad de unos nuevos conservatorios de música y danza para nuestra ciudad a dedicarse únicamente a mirar hacia otro lado. Eso sí, sin criticarse entre ellos, porque siempre anteponen el carné del partido a los intereses de Castellón".

El portavoz valencianista ha subrayado que la construcción de los nuevos conservatorios es una infraestructura estratégica que acumula años de retraso y que beneficiaría no solo a la ciudad, sino al conjunto de las comarcas de Castellón. Los centros dan servicio a cientos de alumnos y profesores procedentes de numerosos municipios de la provincia, convirtiéndose en una pieza clave del sistema educativo y cultural del territorio.

Dignificar las instalaciones

Además, el nuevo complejo permitiría dignificar las instalaciones del Conservatorio Profesional de Música, del Conservatorio Profesional de Danza y ampliar el espacio disponible para la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón, resolviendo unas carencias de espacio que la comunidad educativa viene denunciando desde hace años.

"Hace más de tres años que gobiernan y no han sido capaces de desbloquear una inversión que estaba preparada. Lo más grave es que ahora sabemos que parte del retraso se debe a que el Ayuntamiento lleva más de un año y medio sin contestar a una simple petición de la Generalitat. No se puede eternizar un trámite técnico si realmente existe voluntad política", ha señalado Garcia.

Compromís considera que esta situación evidencia la falta de interés real del Partido Popular por ejecutar el proyecto. "Cuando estaban en la oposición exigían cada semana los nuevos conservatorios. Ahora que gobiernan tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento, la única realidad es que el proyecto sigue exactamente igual que hace tres años: paralizado", ha denunciado.

Para el portavoz de Compromís, "es muy probable que cuando se acerquen las elecciones vuelvan a presentar maquetas y anuncios grandilocuentes, pero la ciudadanía ya sabe qué ha ocurrido durante este mandato: cuatro años perdidos por culpa de la inacción del Partido Popular".

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Garcia ha concluido reclamando al gobierno municipal y al Consell que dejen de trasladarse las responsabilidades mutuamente y resuelvan de manera inmediata los trámites pendientes para que la construcción de los nuevos conservatorios pueda iniciarse cuanto antes. "La comunidad educativa no necesita más excusas ni más propaganda; necesita unos conservatorios dignos y un gobierno que cumpla su palabra".