El PP ratifica a Carrasco como candidata a revalidar la alcaldía de Castelló en 2027

Begoña Carrasco cuenta ya con el aval del Partido Popular nacional para aspirar a revalidar la alcaldía del Ayuntamiento de Castelló en las próximas elecciones municipales que tendrán lugar en mayo del 2027.

Así lo ha confirmado este viernes el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente del Comité Electoral Nacional, Diego Calvo, quienes han dado a conocer los aspirantes de todas las capitales de provincia de España.

Según han detallado, en estos momentos, de las 50 capitales de provincia, el PP gobierna en 30. Y de las 20 capitales de provincia en las que no gobierna, se renuevan para las próximas elecciones municipales 11 candidaturas, lo que supone el 55% del total. Además, 21 de las 50 candidaturas están encabezadas por mujeres, lo que representa el 42% del total.

Antesala a la puesta de largo

La confirmación de la candidatura llega en la antesala del acto que, como recogió este diario, se celebra este sábado en Santiago de Compostela, en Galicia. Un encuentro al que acude Carrasco y que, presidido por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, servirá como presentación oficial de estas candidaturas, activando así la cuenta atrás hacia los comicios locales. De hecho, Carrasco ya confirmó su asistencia.

La líder provincial del PP de Castellón, Marta Barrachina, ha puesto en valor que "no hay mejor candidata para seguir liderando el futuro de esta gran ciudad que es Castellón. Las oportunidades y el desarrollo que solo Begoña Carrasco garantiza a la capital de nuestra provincia”.

“Es confianza, seguridad, gestión y buen hacer al servicio de una ciudad que cada día va a más. Y con la energía y la fuerza imparable de su alcaldesa, esta gran ciudad va a seguir imparable”, ha incidido Barrachina, quien ha ensalzado que "estos tres años de gestión que Begoña Carrasco ha liderado han supuesto una revolución para Castellón".

"La buena política, la que escucha, atiende y resuelve. La que emprende y lidera, es la que Begoña Carrasco abandera. Por eso los ciudadanos de Castellón necesitan a su alcaldesa para culminar infraestructuras, proyectos y prestaciones que los castellonenses saben que llegarán porque su alcaldesa cumple”, ha concluido.