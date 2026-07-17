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¿Vas al SOM Festival o a la final del Mundial? Así podrás volver a casa en el TRAM de Castelló

La Generalitat y el Ayuntamiento de Castelló colaboran para reforzar el transporte público este fin de semana con tranvías cada 12 minutos y servicios de madrugada

El TRAM de Castelló refuerza sus horarios por el SOM Festival y la final del Mundial.

El TRAM de Castelló refuerza sus horarios por el SOM Festival y la final del Mundial. / MEDITERRÁNEO

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Redacción

Redacción

El TRAM reforzará su servicio durante este fin de semana con motivo de la celebración de la sexta edición del SOM Festival, que tendrá lugar en el Grau de Castelló. La Generalitat pondrá en marcha el dispositivo especial desde este viernes, en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló, para facilitar la llegada y el regreso de las personas asistentes a los conciertos.

El operativo ampliará tanto la frecuencia habitual de paso como los servicios nocturnos. El objetivo es ofrecer más alternativas de movilidad, responder a la elevada afluencia prevista en el Grao y fomentar el uso del transporte público durante el festival.

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha señalado que el refuerzo permitirá poner a disposición del público “más horarios y una mayor disponibilidad del TRAM, para que puedan asistir a los conciertos utilizando el transporte público”.

Romero también ha agradecido “la colaboración y la rápida respuesta de la Generalitat a la petición realizada por el Ayuntamiento” para activar este servicio especial durante uno de los fines de semana con mayor concentración de visitantes en el distrito marítimo.

Horarios especiales del TRAM por el SOM Festival

Durante el sábado y el domingo, el TRAM circulará entre las 7.00 y las 22.00 horas con una frecuencia de paso de 12 minutos.

El dispositivo también contempla servicios nocturnos para facilitar el regreso después de los conciertos:

  • Madrugada del viernes: de 22.00 a 3.00 horas, con tranvías cada 30 minutos.
  • Madrugada del sábado: de 22.00 a 3.00 horas, con una frecuencia de 30 minutos.
  • Noche del domingo: de 22.00 a 3.00 horas, con servicios cada 60 minutos.

De esta manera, las personas que se desplacen al Grau para asistir al SOM Festival dispondrán de transporte público hasta bien entrada la madrugada.

Servicio nocturno por la final del Mundial de fútbol

La Generalitat también habilitará un servicio especial durante la noche del domingo 19 de julio, coincidiendo con la celebración de la final del Mundial de fútbol.

Desde el Grau, los vehículos circularán entre las 22.00 y las 3.00 horas, con una frecuencia de paso de 60 minutos.

Las salidas desde el Raval Universitari se realizarán entre las 22.30 y las 2.30 horas, también con una expedición cada hora.

Este servicio busca facilitar los desplazamientos de los usuarios y ofrecer una alternativa al vehículo privado durante una jornada en la que se prevé una importante actividad nocturna.

Más transporte público para los grandes eventos de Castelló

El refuerzo del SOM Festival se suma a los dispositivos extraordinarios que la Generalitat y el Ayuntamiento de Castelló activan durante los principales acontecimientos y celebraciones de la ciudad.

El TRAM de Castelló ya ha ampliado anteriormente su oferta durante las fiestas de la Magdalena, las celebraciones de Sant Joan y Sant Pere y los conciertos del Pinar.

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Con el nuevo operativo, las administraciones adaptan nuevamente la oferta de transporte público al incremento de la demanda, amplían las opciones para llegar al Grau y facilitan el regreso de los asistentes después de los conciertos.

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