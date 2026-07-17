Simó (PSPV) pide mejorar el servicio de escuelas de verano para atender las necesidades de conciliación de las familias de Castelló

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, ha denunciado este viernes la oferta "insuficiente" de las escuelas de verano municipales presentada por el gobierno de PP y Vox. En este sentido, critica que la alcaldesa, Begoña Carrasco, presuma de haber cubierto el 90% de las plazas, cuando solo han ofertado 228 en una ciudad con 8.000 escolares de Infantil y Primaria.

“Que saquen pecho de las cifras de ocupación es casi una broma, cubrir el 90% de 228 plazas es muy fácil cuando dejas fuera al 97,2% restante de las familias. En esta ciudad, la inmensa mayoría de padres y madres no tiene ninguna plaza pública a la que optar. Esto no es un logro del que felicitarse”, ha criticado el líder socialista.

"Tienen que hacer malabares"

Además de la escasez de plazas, Simó ha incidido en que el horario de las escoletes, que acaban a las 14.30 horas, no responde a las necesidades reales de las familias. “La mayoría de padres y madres no salen de trabajar antes de las tres, así que, o tienen que hacer malabares para poder cuidar de sus hijos o tienen que gastar mucho más para poder llevarlos a servicios privados”, lamenta el secretario general.

Simó ha subrayado que esta falta de atención a las familias tiene consecuencias económicas directas en los hogares. “Mientras el gobierno local se felicita, la realidad es que los padres se ven abocados a pagar cantidades importantes en escoletas privadas”, critica el líder socialista.

“El PP y Vox, que se presentan como adalides de la familia, por un lado, se niegan a reducir la jornada laboral de los padres y madres, y por otro, les niegan opciones para poder conciliar”, censura Simó, quien considera que el gobierno municipal debería planificar una red de escuelas de verano acorde a la demanda real y con un horario que atienda las necesidades de las familias.

El también diputado autonómico ha advertido, además, que en Les Corts PP y Vox han votado eliminar las ayudas autonómicas a la implantación de planes de igualdad en las empresas. “Con el anterior gobierno progresista había cerca de 250.000 euros destinados a esta línea y ahora hay cero”, ha lamentado el dirigente socialista, quien recuerda la importancia de estos planes para implantar medidas de conciliación en el ámbito laboral. “Recortan donde más falta hace y luego se hacen la foto en las escoletes”, ha sentenciado.