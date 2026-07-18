Begoña Carrasco: “Vamos a seguir haciendo de Castellón una tierra de oportunidades"

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado el acto de presentación de los candidatos del PP a las alcaldías de las capitales de provincia para las próximas elecciones municipales de 2027. Hasta Santiago de Compostela se ha trasladado este sábado Begoña Carrasco, actual alcaldesa de la capital de la Plana y candidata del PP a la reelección, tras ser designada por el propio Núñez Feijóo.

La proclamación de Begoña Carrasco supone el respaldo de la dirección nacional del Partido Popular al trabajo desarrollado por el gobierno municipal desde que asumió la Alcaldía, en junio de 2023, y al proceso de transformación impulsado en la ciudad durante este mandato.

Durante el encuentro, los candidatos han tenido la oportunidad de presentar sus respectivas ciudades y de compartir los principales retos y proyectos con los que concurrirán a las próximas elecciones municipales. Carrasco ha aprovechado su intervención para reivindicar el potencial de Castellón, promocionar sus principales atractivos y poner en valor la transformación que está experimentando la ciudad.

“Vamos a seguir haciendo de Castellón una tierra de oportunidades, nuestra capital es una tierra de gigantes que levantan la persiana cada día para estar orgullosos del cambio que ya es visible en la ciudad que les ha visto nacer”, ha asegurado.

La presidenta del Partido Popular de la ciudad de Castellón y alcaldesa de la capital ha expuesto las principales líneas de su proyecto y ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando por Castellón durante los próximos cuatro años. Carrasco ha señalado que “asumo esta responsabilidad con la misma ilusión que el primer día. Nos avalan el trabajo en equipo y a pie de calle, un proyecto con ambición, rigor y futuro y, sobre todo, una transformación que ya se percibe en las calles de nuestra ciudad”.

“Vamos a seguir transformando y construyendo el Castellón de todas las personas, mirando siempre hacia el futuro, pero sin olvidar nuestro pasado. Porque somos una ciudad con 775 años de historia a orillas del Mediterráneo, orgullosa de sus raíces y preparada para aprovechar todas las oportunidades que tiene por delante”, ha afirmado. La candidata popular ha defendido que Castellón es “una de las ciudades de España donde mejor se vive, por su calidad de vida, por su mar, por sus montañas, por su gastronomía y, especialmente, por su gente”.

En este sentido, Carrasco ha definido Castellón como “una tierra de gigantes; de hombres y mujeres que cada día levantan la persiana, trabajan, emprenden y contribuyen con orgullo al cambio que está viviendo la ciudad que les ha visto nacer”.

La alcaldesa también ha presentado Castellón como una ciudad que nadie puede dejar de visitar. “No pierdan la oportunidad de visitarnos durante las fiestas de la Magdalena, declaradas de Interés Turístico Internacional. Allí les esperamos con los brazos abiertos y el corazón contento”, ha manifestado.

Alberto Núñez Feijóo, junto con el resto de candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia. / Mediterráneo.

Carrasco ha concluido su intervención destacando que “lo mejor que tiene Castellón es su gente” y asegurando que “el éxito de Castellón contribuirá a que el cambio que nuestro país necesita esté cada vez más cerca en España, con Alberto Núñez Feijóo en la Presidencia del Gobierno. Porque hoy empieza el camino del cambio que España necesita”.

Avances que han transformado Castellón

Entre los principales avances conseguidos se encuentran la bajada de impuestos, el impulso a la construcción de vivienda, la mejora de los servicios sociales, las políticas de creación de empleo, la apuesta por la seguridad y la mejora de servicios públicos como la limpieza.

Las políticas municipales de empleo han contribuido a situar la tasa de paro de Castellón en su nivel más bajo desde 2008 y a aumentar significativamente las afiliaciones a la Seguridad Social. A estas actuaciones se suman las medidas destinadas a avanzar hacia una movilidad más sostenible y a consolidar Castellón como capital del deporte y destino turístico, dentro de una gestión basada en la cercanía, la escucha permanente y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

La acción de gobierno liderada por Begoña Carrasco ha permitido impulsar proyectos de ciudad como el nuevo Mercado Central, la reforma de la avenida Ferrandis Salvador, la culminación de la Ronda Oeste, la recuperación de la Pérgola para el uso público y la construcción del Censal Parc, que será el mayor parque urbano de Castellón.

A estas iniciativas se añaden la recuperación del edificio Borrull para albergar los servicios municipales y autonómicos de Bienestar Social y el proyecto del nuevo Hospital General, que prestará servicio a toda la provincia.