Castelló celebra el día nacional de Colombia con música, gastronomía y tradición

Castelló ha celebrado este sábado el Día Nacional de Colombia con una jornada festiva en el paseo Ribalta que ha reunido a numerosos vecinos y visitantes en torno a la música, la gastronomía, la artesanía y las tradiciones del país sudamericano. La celebración ha sido organizada por el Ayuntamiento de Castelló junto a Villa Colombia, la Asociación Hispanoamérica Unida, Un Solo Corazón y la Asociación Latinoamericana de Castellón, ASLAMEC.

El concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha destacado la buena respuesta del público y el ambiente que se ha vivido durante toda la tarde. “Castellón ha vuelto a demostrar que es una ciudad abierta, acogedora y orgullosa de su diversidad. La comunidad colombiana ha compartido con todos nosotros su música, su gastronomía, su artesanía y sus tradiciones en una jornada marcada por la convivencia y la alegría”, ha señalado. Sales ha agradecido el trabajo realizado por las cuatro entidades organizadoras y por todas las personas que se han implicado en la preparación de los actos.

“Villa Colombia, la Asociación Hispanoamérica Unida, Un Solo Corazón y ASLAMEC han realizado un gran trabajo para que esta jornada haya sido un éxito. Los estands gastronómicos y artesanales, junto con las actuaciones, han permitido acercar la riqueza cultural de Colombia a toda la ciudadanía”, ha afirmado.

Una tarde completa de actuaciones

Desde las 17:00 horas, el paseo Ribalta se ha convertido en un espacio de encuentro y convivencia. Los asistentes han podido recorrer ocho estands dedicados a la gastronomía, la artesanía y los productos típicos de Colombia.

Castelló celebra el Día Nacional de Colombia / Gabriel Utiel

La oferta gastronómica ha permitido conocer algunos de los sabores más representativos del país, mientras que los puestos de artesanía han acercado al público sus colores, su creatividad y sus tradiciones. La jornada también ha servido para mostrar distintos productos vinculados a la cultura colombiana.

La programación ha incluido ocho actuaciones musicales y de danza. El público ha podido disfrutar de Mario Valencia y su Melao, Isa Music, el Ballet Folklórico El Latir de Mi Tierra, Gira Colombia y el grupo invitado Sabor a Colombia. También se han ofrecido bailes típicos colombianos, música urbana, ritmos contemporáneos y una actuación de vallenato. Las diferentes propuestas han mostrado la diversidad cultural y musical de las distintas regiones del país. Sales ha recordado que en Castellón residen más de 7.000 personas de origen colombiano y ha subrayado su importancia dentro de la vida social, económica y cultural de la ciudad.

“La comunidad colombiana ha demostrado una vez más que forma parte esencial de Castellón. Son miles de nuevos castellonenses que han echado raíces aquí, que trabajan, emprenden, forman sus familias y contribuyen cada día al crecimiento de nuestra ciudad”, ha explicado. El concejal ha añadido que “la colombiana se ha convertido en la segunda comunidad de origen extranjero más numerosa de Castellón y ha sabido integrarse plenamente sin renunciar a su cultura y a su identidad”.