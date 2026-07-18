Castelló refuerza el reparto de pulseras identificativas para menores en las playas

El Ayuntamiento de Castelló ha ampliado los puntos de distribución de las nuevas pulseras identificativas para menores, una iniciativa impulsada este verano para reforzar la seguridad en las playas del municipio. A partir de ahora, además de poder recogerse de forma gratuita en las casetas de la Policía Local, las pulseras también estarán disponibles en los chiringuitos de las playas, facilitando así el acceso a familias y visitantes.

Estas pulseras, resistentes al agua, permiten anotar un teléfono de contacto de los responsables del menor, de manera que, en caso de extravío, cualquier persona o los propios servicios de emergencia puedan contactar de forma inmediata con la familia y agilizar el reencuentro. El Ayuntamiento ha previsto la distribución de un total de 5.000 unidades a lo largo de la temporada estival.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que "esta iniciativa supone un paso más en la mejora de la seguridad en nuestras playas, especialmente pensando en la tranquilidad de las familias que disfrutan del litoral durante los meses de verano".

Asimismo, Ortolá ha señalado que "es un sistema sencillo, práctico y eficaz que permite reducir al mínimo los tiempos de respuesta en caso de que un menor se desoriente o se separe de sus acompañantes. Queremos que tanto vecinos como turistas disfruten de las playas con la máxima tranquilidad, y por eso hemos querido acercar estas pulseras a más puntos de distribución para facilitar su acceso".

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha subrayado que "la seguridad es un elemento fundamental de la calidad turística que ofrece Castelló. Medidas como esta contribuyen a que las familias elijan nuestras playas con la confianza de contar con servicios pensados para su bienestar".

Miralles ha añadido que "la colaboración de los chiringuitos permite acercar todavía más este recurso a quienes visitan nuestras playas. Queremos que cualquier familia pueda recoger una pulsera de forma rápida y sencilla nada más llegar al litoral".

Amplio dispositivo de seguridad en las playas

La puesta en marcha de estas pulseras se integra dentro del amplio dispositivo especial de seguridad y emergencias desplegado por el Ayuntamiento de Castelló durante la temporada estival para garantizar la protección de bañistas y visitantes.

La Policía Local mantiene una presencia permanente en la caseta de la playa del Gurugú, con servicio de mañana y tarde, además de una patrulla continua mediante un buggy policial. En total, seis agentes se dedican exclusivamente a las labores de vigilancia y prevención en las playas, con el apoyo de las patrullas de tráfico y de la unidad de atestados cuando resulta necesario.

El servicio de socorrismo permanecerá operativo hasta el próximo 30 de septiembre, en horario de 11:00 a 20:00 horas. Además, se han renovado las instalaciones con cuatro postas sanitarias ubicadas en el Planetario, Pinar, Gurugú y Serradal, así como siete torres de vigilancia distribuidas estratégicamente a lo largo del litoral.

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Por su parte, el servicio de Bomberos dispone de un vehículo todoterreno, una moto acuática con patrón y bombero rescatador, una lancha de rescate y próximamente incorporará una segunda moto acuática. A estos recursos se suma un dron destinado a labores de vigilancia, apoyo en emergencias y búsqueda en el litoral, en colaboración con la Autoridad Portuaria.