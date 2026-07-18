Compromís denuncia la falta de responsabilidades por las irregularidades en la Banda Municipal

El Grupo Municipal de Compromís ha denunciado que el Ayuntamiento de Castellón sigue sin investigar ni depurar responsabilidades por las graves irregularidades detectadas en los procesos selectivos de la Banda Municipal, a pesar de que las denuncias presentadas por Compromís y las organizaciones sindicales obligaron al gobierno municipal a repetir parte del procedimiento. La denuncia llega después de que se hayan resuelto definitivamente las plazas de clarinete y trompa, culminando un proceso que tuvo que repetirse porque el primer tribunal incurrió en irregularidades que comprometían las garantías de las personas aspirantes.

El portavoz adjunto de Compromís, Pau Sancho, ha recordado que "desde el primer momento advertimos que aquel proceso no reunía las garantías necesarias y que estaba plagado de irregularidades. Las denuncias de Compromís y de los sindicatos obligaron al Ayuntamiento a repetir las pruebas con un nuevo tribunal, y el resultado final ha demostrado que teníamos razón".

Sancho ha destacado que, una vez repetido el proceso con todas las garantías, "las personas que inicialmente habían sido perjudicadas acabaron obteniendo las plazas, evidenciando que el primer procedimiento no respetaba los principios de mérito, capacidad e igualdad que deben regir cualquier proceso selectivo en la administración pública".

Para Compromís, la resolución definitiva del proceso confirma la gravedad de los hechos, pero también pone de manifiesto la falta de actuación del gobierno municipal. "Lo más preocupante es que, después de todo lo ocurrido, el Ayuntamiento sigue sin haber abierto ningún expediente informativo ni ningún procedimiento para esclarecer qué ocurrió y quién permitió unas irregularidades tan graves que obligaron a repetir las pruebas", ha denunciado.

El concejal valencianista considera "inadmisible" que los responsables del proceso sigan sin asumir ninguna consecuencia. "Cuando un proceso selectivo tiene que repetirse porque no se han respetado las garantías básicas, alguien tiene que explicar qué ha pasado. No puede ser que las personas perjudicadas hayan tenido que luchar para que se hiciera justicia mientras los responsables siguen actuando como si no hubiera pasado nada".

Sancho ha criticado que el gobierno de Begoña Carrasco haya optado por "mirar hacia otro lado" ante unos hechos que considera muy graves. "El Partido Popular ha preferido tapar el problema antes que investigarlo. Si no se depuran responsabilidades, el mensaje que se traslada es que vulnerar las garantías de un proceso selectivo no tiene ninguna consecuencia".

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Compromís reclama que el Ayuntamiento abra inmediatamente un expediente informativo que permita determinar las responsabilidades derivadas de aquel proceso y adoptar las medidas necesarias para que situaciones similares no vuelvan a producirse. "El proceso ha podido corregirse gracias a las denuncias de los sindicatos y de Compromís, pero eso no puede servir de excusa para que todo quede en el olvido. En una administración pública las irregularidades no pueden quedar impunes ni los responsables pueden irse de rositas", ha concluido Sancho.