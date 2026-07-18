Las vecinas y vecinos del Grao se han volcado este sábado en los actos de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, que han contado con la tradicional procesión marinera, una misa solemne y una ofrenda floral. La jornada ha concluido con un castillo de fuegos artificiales y un concierto en la plaza del Casal Jove.

A los actos han asistido la teniente de alcalde del distrito marítimo, Ester Giner y el concejal de Movilidad, Gonzalo Romero. También han estado presentes el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Pedro del Grau, Manuel Peña; y el capitán marítimo, Miguel Ángel Gómez, entre otras autoridades.

La teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, ha destacado la devoción que sienten las graueras y graueros por la Virgen del Carmen, “una celebración que mantiene vivas nuestras raíces, nos recuerda de dónde venimos y permite conservar tradiciones tan arraigadas como la procesión marinera o la ofrenda floral”.

Giner ha señalado que “la Virgen del Carmen está profundamente ligada a la historia y a la identidad marinera del Grao. Cada año, esta celebración reúne a familias, pescadores, entidades y vecinos en torno a una tradición que forma parte del patrimonio cultural y sentimental de nuestro distrito marítimo”. Los actos del sábado han comenzado con un pasacalle y la recogida de las clavariesas y de la junta de este año, acompañadas por los Dolçainers i Tabaleters del Grao.

El Grau de Castelló rinde homenaje a la Virgen del Carmen / Erik Pradas

A continuación, se ha celebrado la ofrenda floral ante el monumento al Marinero, situado en la plaza de Miquel Peris i Segarra. Posteriormente, ha tenido lugar la misa ofrecida por las intenciones de todos los habitantes del Grao. A las 19:45 horas ha comenzado la tradicional procesión marinera, con la participación del Grupo de Baile Illes Columbretes y de los portadores del Cristo de Medinaceli. La imagen de la Virgen del Carmen ha recorrido las aguas a bordo de la embarcación de Manuel Meléndez.

Tras la procesión, en el que han participado las reina infantil de las Fiestas,María Salom y el presidente infantil, Miguel Ramírez, se ha realizado un volteo general de campanas a cargo del Gremi de Campaners de Castelló y una ofrenda floral en memoria de los marineros fallecidos en el mar.

Los actos religiosos han concluido con un castillo de fuegos artificiales en honor a la Virgen del Carmen, patrocinado en esta ocasión por la Cofradía de Pescadores. La programación festiva se ha completado con el espectáculo de fin de fiestas “Invivo”, celebrado en la plaza del Casal Jove, una propuesta musical que ha fusionado la lírica y el pop.