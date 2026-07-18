El Papa Juan XXIII convierte a Castellón en ciudad episcopal

El sábado 23 de julio de 1960 fue histórico en la ciudad de Castellón. La entrada del obispo Josep Pont i Gol, acompañado por el prelado auxiliar de Valencia, Rafael González y «el Ayuntamiento de Segorbe en corporación», según recogería al día siguiente Mediterráneo, simbolizaba la nueva condición de la capital de la Plana como sede episcopal.

Solo 13 días antes, el domingo 10 de julio, llegaba a Segorbe el burgalés Desiderio López, auditor de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. Era portador de dos instrucciones muy concretas de Roma, ambas firmadas el 31 de mayo. Su importancia provocaría que contra la costumbre de la época, Mediterráneo se publicase por primera vez en lunes, el 11 de julio. La primera noticia, del Papa Juan XXIII, era la bula Illas in Ecclesia catholica urbes. El Sumo Pontifice ordenaba: «añadimos el título Castellionensis a la Diócesis de Segorbe, de modo que en adelante tanto la diócesis como su Obispo sean designados con el título combinado Segobricensis-Castellionensis. Además, preservando la dignidad de la sede episcopal para la Diócesis de Segorbe, elevamos la iglesia de la ciudad de Castellón —dedicada a Dios en honor de María Santísima, siempre Virgen— al rango de concatedral (...) Al mismo tiempo, concedemos al Obispo de Segorbe el derecho a residir en esa misma ciudad, a su propio y prudente criterio». En la misma fecha, un decreto de la Sagrada Congregación del Consistorio, había modificado los límites de las diócesis de Valencia, Segorbe y Tortosa para incluir las poblaciones de la provincia de Castellón en las diócesis de Segorbe, excepto los tres arciprestazgos del norte y la parroquia de Catí, que quedaron en Tortosa. De este modo se completaba una reordenación iniciada en 1957, cuando se habían incorporado a la diócesis de Segorbe los pueblos de la provincia de Castellón que eclesiásticamente pertenecían a Valencia.

Informaciones del sábado 23 de julio de 1960 con las previsiones de la entrada de Pont i Gol en Castellón. / Mediterráneo

La tentativa de 1851

La vieja aspiración episcopal de Castellón había estado a punto de hacerse realidad más de un siglo antes, de haberse cumplido lo establecido en el Concordato suscrito entre Pío IX e Isabel II en 1851. En su artículo quinto se especificaba: «La Silla episcopal de Calahorra y la Calzada se trasladará á Logroño; la de Orihuela á Alicante, y la de Segorbe á Castellón de la Plana, cuando en estas ciudades se halle todo dispuesto al efecto y se estime oportuno, oídos los respectivos Prelados y Cabildos». Finalmente habría que esperar a un nuevo Concordato, el de 1953, que fue seguido de diversas peticiones de las autoridades castellonenses. El día en que finalmente Castellón fue ciudad episcopal, el 23 de julio de 1960, Mediterráneo recordaba que en aquella ocasión del siglo XIX, Juan Bautista Cardona Vives «se prestó a sufragar con su cuantiosa fortuna todos los gastos de traslado e instalación de la Diócesis a Castellón». Mucho antes, el obispo de Tortosa Antonio José Salinas había impulsado la construcción del palacio de la calle Gobernador, donde estableció su residencia desde 1791 y hasta su muerte en 1814, cuando contaba 88 años de edad.

La crónica de la entrada de Pont i Gol en la ciudad de Castellón se teñía en Mediterráneo de rasgos épicos, desde el propio titular: «Inenarrable recibimiento de Castellón a su prelado». Y es que, rezaba el texto, «los pueblos sencillos como el nuestro no tienen a lo largo de su historia demasiadas ocasiones excepcionales en que concretan todos sus sentimientos». Por ello, se hablaba del «ansia incontenible» de los castellonenses, la «jubilosa felicidad por la erección de la nueva diócesis» y «el más fervoroso amor por el Prelado que la dirige». Desde Segorbe, sede episcopal desde el siglo XIII, una caravana de 20 coches llegados desde Castellón acompañarían al obispo hasta la Plana, pasando por Nules y Vila-real, flanqueada en los últimos kilómetros por cuatro avionetas del Aeroclub de Castellón. En la plaza del Caudillo -hoy Puerta del Sol- se alzaba «un altar sobre alto pedestal frente al edificio del Banco Central y dos grandes tribunas a ambos lados». Con las calles Colón, Enmedio y Trinidad «rebosantes de público», el alcalde José Ferrer Forns daría la bienvenida a Pont i Gol y subrayaría el carácter de «este acontecimiento de tan trascendental importancia histórica», expresando al prelado sus «más fervientes votos y deseos de prosperidad para la nueva Diócesis que hoy nace bajo vuestro paternal cuidado (…) ¡Bendito sea el que viene en nombre del Señor!».

Explicación del proceso histórico que lleva a la creación de la Diócesis de Segorbe-Castellón, en la edición del 23 de julio de 1960. / Mediterráneo

Posteriormente, ya en la Concatedral de Santa María, recién elevada a este rango, se ofició un solemne Te Deum. Desde el centro del presbiterio y tras leer el arcipreste Joaquín Balaguer la bula papal, Pont i Gol se dirigiría a los fieles, bendiciendo a Castellón: «ya es mi ciudad, que es florón hermosísimo de esta diócesis nueva que el Papa acaba de crear (…) Somos una sola diócesis, porque en el nombre de ella no hay una y sino un guión, que une». El obispo pidió «la unidad de todos los de la diócesis, abajándose los altos y ensalzándose los humildes para apretarse todos en un abrazo en nombre del Señor». Después, el Palacio del Obispo acogería una recepción. En una larga carta episcopal publicada al día siguiente en el periódico, el prelado añadiría un deseo: «que nuestra diócesis nazca a la vida de la Iglesia muy fecundada por el rocío de la oración y muy abrigada por el manto de María».

La portada del domingo 24 de julio mostraría cuatro fotografías de Wamba que recogen el «grandioso recibimiento» y diferentes momentos de la celebración, bajo el título «Castellón, por su prelado». En las imágenes puede verse a Pont i Gol ya revestido bajo palio, dirigiéndose a la Catedral de Santa María.

Portada del domingo 24 de julio de 1960 / Mediterráneo

El martes 26 -recordemos, el primer día de la semana solo se publicaba La Hoja del Lunes- Mediterráneo recogía también profusamente la misa de Pontifical que oficiaría Pont i Gol en Santa María en presencia de las autoridades civiles, entre las que se encontraba el castellonense Fernando Herrero Tejedor, delegado nacional de Provincias. Recibido por un Aleluya interpretado por la Schola Cantorum, el obispo se dirigía a un templo «totalmente lleno» mediante un «elocuente sermón». Por la tarde, pronunciaría la homilía en la parroquia de la Santísima Trinidad, donde recalcaría «la obligación que incumbe a Castellón de ser ciudad modelo». A la finalización de la Eucaristía, «los fieles emocionados no aplauden por respeto al lugar, pero cuando el Obispo aparece en la plaza se desborda el entusiasmo: vivas, aplausos, y el gentío, que irrumpe en las filas y se adueña del Prelado; dos agentes de la autoridad tratan de poner orden en vano. Me habrán de castigar, dice sonriente el Obispo a la policía¸ yo les he traído el desorden a Castellón». Antes de protagonizar esta anécdota, por la tarde, había tenido ocasión de visitar el ermitorio de la Mare de Déu del Lledó, que se convertiría en Basílica Menor en 1983: «después de orar ante nuestra Patrona, visitó detenidamente la Ermita, quedando gratamente impresionado».

La agenda del obispo fue especialmente intensa en esos primeros días de existencia de la Diócesis de Segorbe-Castellón. Así, el martes 26 celebraría la misa en la iglesia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, manteniendo luego una reunión con los sacerdotes de los arciprestazgos de Castellón, Vila-real y Nules, para cerrar la mañana presidiendo la clausura de un curso.

Noticia de la entrada del obispo en la capital, publicada el domingo 24 de julio de 1960. / Mediterráneo

Cuatro obispos

Al año siguiente, 1961, Juan XXIII proclamaría patronos de la diócesis a Nuestra Señora de la Cueva Santa y San Pascual Baylón. A finales del 62, el obispo Pont i Gol participaría en el Concilio Vaticano II. Nombrado arzobispo de Tarragona a finales de 1970. le sucederían José María Cases Deordal (1972-1996), Juan Antonio Reig Pla (1996-2005) y Casimiro López Llorente. El 10 de noviembre de 2025, el actual prelado cumplía 75 años y siguiendo el Código de Derecho Canónico, presentaba su renuncia al Papa León XIV. Su sucesor será el quinto obispo de Segorbe-Castellón.

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