El Pinar del Grau acoge el 'Encuentro de niños y niñas saharauis'

El Pinar del Grau de Castelló ha acogido en la mañana de este sábado ‘El encuentro de niños y niñas saharauis’ participantes en el programa ‘Vacaciones en Paz’, impulsado por la asociación Smara. Un proyecto que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los menores refugiados saharauis durante su estancia en la provincia.

Además, el concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha recibido, en nombre del Ayuntamiento de Castelló, una placa conmemorativa de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui Smara, en agradecimiento al apoyo constante que la institución municipal viene prestando a la entidad. Durante un acto celebrado en el templete del Moll de Costa, en el marco de la conmemoración del 35.º aniversario de la fundación de Smara Castellón ha tenido lugar la entrega.

También se han concedido placas conmemorativas a la Diputación Provincial de Castellón y a la Universitat Jaume I, así como al fundador de Smara, a antiguos presidentes de la asociación, a colaboradoras distinguidas y a la actual junta directiva, en agradecimiento a su implicación y al trabajo desarrollado durante estos 35 años en favor del pueblo saharaui.

Vicent sales recibe una placa conmemorativa en honor al apoyo constante de la institución municipal. / Ayuntamiento de Castelló.

La jornada ha continuado con una manifestación que se ha desarrollado por algunas de las calles principales del distrito marítimo como el Paseo Buenavista y la Avenida Ferrandis Salvador. Los niños y niñas llegan de un campamento de refugiados de Tinduf, en Argelia, y han compartido una paella de convivencia abierta a los participantes, uno de los platos más representativos de la provincia. Tras ello, los pequeños han continuado la tarde con juegos infantiles y actividades dirigidas a los menores, en un día pensado para favorecer el encuentro entre las familias de acogida, los niños y niñas saharauis y los miembros de la asociación.

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La jornada se ha celebrado un día después de la recepción ofrecida en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto al concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, representantes de Smara y miembros de las familias de acogida.