Castelló activa un plan especial de movilidad para el eclipse total de sol del 12 de agosto

El Ayuntamiento de Castellón ha diseñado un dispositivo especial de movilidad con motivo del eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, una jornada histórica para la ciudad que se espera congregue a miles de personas en el litoral castellonense, uno de los enclaves más destacados de España para la observación de este fenómeno astronómico.

El Plan de Movilidad contempla una batería de medidas destinadas a favorecer los desplazamientos, reducir la congestión del tráfico y garantizar la seguridad de residentes y visitantes, apostando de manera decidida por el uso del transporte público como principal medio de acceso a las zonas de observación.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que “nos encontramos ante un acontecimiento único que situará a Castellón en el foco internacional y, por ello, es fundamental que los desplazamientos se realicen de la forma más eficiente posible. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía y a quienes nos visiten para que prioricen el transporte público y utilicen los aparcamientos disuasorios habilitados, contribuyendo así a una movilidad más ordenada y segura durante toda la jornada”.

Parkings disuasorios en origen y destino

Para ello, el Ayuntamiento ha previsto la habilitación de varios aparcamientos disuasorios en origen. Entre ellos destaca el parking de la Universitat Jaume I (UJI), cuya apertura durante toda la jornada ha sido consensuada con la institución académica. Desde el entorno del Ágora, los usuarios podrán acceder al transporte público para desplazarse hacia la zona marítima.

Además, se habilitarán como aparcamientos disuasorios el Recinto de Ferias y Mercados, el parking del Carrefour de la avenida del Mar, el aparcamiento de la calle San Jorge, situado junto al colegio San Cristóbal, y el parking ubicado en el antiguo recinto del mercado del lunes, junto al edificio Goliat.

Por otro lado, se habilitarán aparcamientos disuasorios en destino, situados en la zona de playa, que permanecerán abiertos hasta completar aforo. Concretamente, estarán disponibles los dos aparcamientos de la avenida Ferrandis Salvador y el parking de San Huberto. Estos espacios contarán además con plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Autobuses con frecuencia entre 15 y 20 minutos y de 9:00h a 02:30h

El Plan contempla asimismo la implantación de un servicio especial de transporte mediante lanzaderas con conexión directa entre los aparcamientos disuasorios y las principales zonas de celebración y observación del eclipse en el frente litoral. La propuesta prevé la utilización de cuatro autobuses, con una frecuencia estimada de entre 15 y 20 minutos y desde las 9:00 horas hasta las 02:30 horas, para facilitar el desplazamiento de los usuarios y reducir la presión sobre la red viaria y la capacidad de estacionamiento en destino.

También se ha solicitado a la Consellería el pertinente refuerzo y ampliación del serviciode la Línea 1 del TRAM para facilitar los desplazamientos hasta la playa.

Con el fin de garantizar la regularidad del servicio, también se habilitará un vial de uso preferente para el transporte público, evitando en la medida de lo posible que las lanzaderas se vean afectadas por las retenciones que puedan producirse en el tráfico general.

En el caso de la UJI, el aparcamiento disuasorio estará vinculado al servicio del TRAM, por lo que las lanzaderas especiales previstas en el Plan no realizarán parada ni recorrido por el campus universitario.

Presencia de voluntarios

El dispositivo se completará con la presencia de voluntarios tanto en la UJI como en los aparcamientos de destino, donde actuarán como puntos de referencia e información para los asistentes. Asimismo, habrá presencia de efectivos de la Policía Local y de Protección Civil para reforzar la atención y la seguridad durante toda la jornada.

La concejala de Turismo ha subrayado además que “la elaboración de este plan está siendo posible gracias al trabajo coordinado entre las concejalías de Movilidad, Seguridad e Infraestructuras, cuya colaboración resulta fundamental para desarrollar una planificación adecuada y garantizar el buen funcionamiento de un evento de esta magnitud. La coordinación entre servicios municipales permitirá ofrecer la mejor experiencia posible tanto a la ciudadanía como a los visitantes”.

Protección ocular: una recomendación imprescindible para disfrutar del eclipse con seguridad

El Ayuntamiento de Castellón recuerda que la observación del eclipse debe realizarse exclusivamente con gafas homologadas para la observación solar, ya que mirar directamente al sol sin la protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la vista.

Desde el consistorio se hace un llamamiento a la población para que adquiera con antelación sus gafas de observación solar en establecimientos especializados y homologados, como ópticas, donde pueden encontrarse a precios asequibles. Dado el elevado número de asistentes previsto, el Ayuntamiento no dispondrá de gafas para todos los participantes, por lo que recomienda planificar su adquisición con suficiente antelación para disfrutar del fenómeno con todas las garantías de seguridad.

Una programación para todos los públicos en uno de los mejores lugares para observar el eclipse

Castellón se convertirá el próximo 12 de agosto en uno de los puntos de referencia del país para la observación del eclipse total de sol y, con motivo de esta cita excepcional, el Ayuntamiento ha preparado una amplia programación gratuita dirigida a todos los públicos.

Las actividades se desarrollarán durante toda la jornada en dos espacios principales: el Escenario Sol, situado junto al Planetario y la playa del Pinar, y el Escenario Luna, ubicado en la playa del Gurugú.

Desde primera hora de la mañana, ambos escenarios acogerán charlas y actividades divulgativas dirigidas por algunos de los principales referentes de la comunicación científica en España, entre ellos Javier Santaolalla y Josep Calatayud, acompañados por otros divulgadores de reconocido prestigio.

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La programación incluirá también talleres familiares e infantiles, proyecciones especiales en la cúpula del Planetario, propuestas de animación con música, danza y teatro en los momentos previos al eclipse, el seguimiento en directo del fenómeno desde ambos escenarios y, como colofón a una jornada histórica, una observación nocturna de las Perseidas o “Lágrimas de San Lorenzo”.