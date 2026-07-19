Castelló sufre su noche más cálida en 115 años
El termómetro llegó a alcanzar los 27,2 grados en dos lugares históricos del observatorio de Castelló de la Plana (Institut Ribalta y Almassora)
La Comunitat Valenciana ha registrado este domingo una nueva noche tórrida, con máximas cercanas a los 28 grados, y, provisionalmente, el observatorio de Castelló de la Plana ha registrado la noche más cálida desde 1911 al llegar a los 27,2 grados.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, los 27,2 grados registrados esta noche en los dos lugares históricos del observatorio de Castelló de la Plana (Institut Ribalta y Almassora), superan los 27,1 del 11 de agosto del año pasado, que hasta ahora era la noche más cálida con datos desde 1911. Además, la humedad durante la noche ha sido muy alta, de entre el 80 y el 90 %, y el viento flojo, lo que ha acentuado la sensación de bochorno.
Noches tórridas
Según Aemet, en los que llevamos de año y hasta este sábado, se han registrado 40 tropicales y 6 tórridas en la ciudad de Alicante; 36 tropicales y 6 tórridas en Castelló de la Plana; y 44 tropicales y 7 tórridas en la ciudad de València.
Este domingo, en zonas de cielo poco nuboso la visibilidad no es buena y el cielo tiene un aspecto blanquecino, lo que denota la importante intrusión de polvo en suspensión y otros aerosoles en el aire que se está produciendo desde hace días.
Aemet recuerda que estamos a las puertas de otra ola de calor, que en la Comunitat Valenciana será más intensa entre martes y viernes, con el pico máximo el jueves, y afectará sobre todo a las comarcas de interior. Según indica, hay muchas nubes en el litoral de Castellón y litoral norte de València, que han contribuido a que la noche haya sido especialmente cálida en esa zona.
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