Los bomberos de Castelló ponen el foco en la prevención de incendios en zonas forestales y urbanizaciones de montaña del término municipal con un dispositivo que intensifican en verano --de junio a septiembre-- ya que la prevención "sigue siendo la mejor herramienta para proteger nuestro entorno natural y garantizar la seguridad de las personas", según ha dicho el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá.

Durante toda la campaña se realizan rutas preventivas diarias por las masas forestales y cuando el riesgo alcanza el nivel 3 de preemergencia, estas labores de vigilancia se intensifican con dos recorridos diarios, uno en horario de mañana y otro por la tarde, con el objetivo de reforzar la presencia sobre el terreno y detectar cualquier incidencia con la mayor rapidez posible.

Además, el voluntariado municipal de Protección Civil puede ser activado para colaborar en labores logísticas, control de accesos, información a la población o apoyo en posibles evacuaciones. Todo ello se desarrolla en coordinación con la Policía Local, que participa en la regulación del tráfico, la protección de personas y bienes y el aseguramiento de las zonas afectadas.

El dispositivo municipal trabaja igualmente de forma coordinada con el Consorcio Provincial de Bomberos y con la Generalitat Valenciana, garantizando una respuesta conjunta y eficaz ante cualquier emergencia.

Medios de última generación para afrontar los incendios forestales

Ortolá ha puesto también en valor la incorporación, el pasado año, de tres vehículos de última generación que han permitido reforzar la capacidad operativa del cuerpo de bomberos en la lucha contra los incendios forestales.

La nueva dotación está compuesta por dos autobombas rurales pesadas, con capacidad para transportar 3.000 litros de agua cada una, y una autobomba rural ligera, especialmente diseñada para realizar los primeros ataques y acceder con rapidez a zonas de difícil acceso.

Se trata de vehículos que destacan por su versatilidad y sus elevadas prestaciones técnicas, lo que les permite intervenir con eficacia tanto en caminos forestales de montaña como en los entornos de la Marjaleria, situándose entre los medios más avanzados de su categoría a nivel nacional e incluso europeo.

Ortolá ha agradecido el trabajo realizado por la Jefatura del Servicio Municipal de Bomberos para hacer posible esta importante renovación del parque móvil y ha destacado que "seguir invirtiendo en medios modernos supone mejorar la capacidad de respuesta, incrementar la seguridad de los efectivos y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía".

Prevención, formación y concienciación

La campaña municipal de prevención de incendios forestales también contempla actuaciones destinadas a fomentar la cultura preventiva entre la ciudadanía.

En este sentido, el Servicio Municipal de Bomberos organiza charlas divulgativas y de sensibilización en urbanizaciones ubicadas en zonas de montaña con el objetivo de promover la autoprotección y dar a conocer las principales recomendaciones para prevenir incendios forestales y actuar correctamente en caso de emergencia.

Paralelamente, los efectivos municipales continúan desarrollando entrenamientos específicos para mejorar su preparación en este tipo de intervenciones mediante prácticas de tendido de mangueras en terrenos forestales y maniobras de autoprotección frente a posibles situaciones de atrapamiento.

La colaboración ciudadana, fundamental

Ortolá ha recordado que la prevención de incendios forestales es una responsabilidad compartida y que la colaboración ciudadana resulta esencial para evitar situaciones de riesgo, especialmente durante los meses de verano y en episodios de temperaturas elevadas, viento o baja humedad.

En este sentido, Ortolá ha insistido en la importancia de extremar las precauciones y respetar todas las recomendaciones y restricciones vigentes durante los días de mayor riesgo.

"La mejor forma de proteger nuestro patrimonio natural es evitar que se produzcan los incendios. Disponemos de un importante dispositivo humano y material preparado para actuar, pero la implicación y la prudencia de la ciudadanía siguen siendo imprescindibles para preservar nuestros espacios naturales y garantizar la seguridad de todos", ha concluido el concejal.