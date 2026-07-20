Las cinco prioridades de la alcaldesa de Castelló y el rector de la UJI: desde un plan de movilidad para el campus a la promoción del talento joven

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el rector de la Universitat Jaume I (UJI), Jesús Lancis, han mantenido su primera reunión institucional donde se han marcado cinco prioridades para el avance de la institución universitaria y en pro del estudiantado, por lo que ambos representantes han acordado trabajar de forma conjunta en la promoción del talento joven a través de los premios Talent Emprenedor; la cultura o los cursos de formación específica mediante microcredenciales; el compromiso social con la Cátedra de Actividad Física y Oncología; el alojamiento universitario con el programa Castelló Conviu con una perspectiva intergeneracional para poner en contacto a personas mayores que viven solas con jóvenes estudiantes que necesitan alojamiento durante la etapa académica o la previsión de construir una nueva residencia de alojamiento universitario asequible en el recinto universitario; y la movilidad, con el nuevo acceso a la UJI mediante la ejecución del último tramo de la ronda Oeste y la elaboración de un plan de movilidad para el campus. En este último proyecto, Lancis confía en contar con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en el despacho de la primera edila y cuyo objetivo ha sido el de revisar y reforzar las principales líneas de colaboración entre el consistorio y la UJI tras la toma de posesión del rector, Carrasco y Lancis han destacado el trabajo conjunto para el avance de la UJI y mejora de los servicios para el estudiantado.

La alcaldesa, en este sentido, ha señalado que la colaboración entre ambas es fundamental "para una ciudad en constante crecimiento porque nos permite incorporar conocimiento, innovación y talento a las políticas municipales, al tiempo que avanzamos en la construcción de una sociedad más solidaria, cohesionada y comprometida". Por su parte, Lancis ha expresado su voluntad de potenciar la participación de los estudiantes en la resolución de problemas reales que preocupan a la ciudadanía mediante retos abiertos, hackathones y otras iniciativas similares.

Planes estratégicos

El compromiso municipal con la UJI se refleja, finalmente, también en la incorporación del conocimiento académico a distintos planes estratégicos de la ciudad como el de Turismo, Personas Mayores y Salud Mental, actualmente en desarrollo, por lo que Carrasco ha planteado, además, la posibilidad de extender esta colaboración al futuro Plan Municipal de Voluntariado.