Compromís critica la falta de credibilidad del gobierno de Castelló en la pantalla acústica del Recinto Ferial

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha criticado los nuevos anuncios del gobierno municipal sobre la futura pantalla acústica del Recinto Ferial y considera que el principal problema "ya no es únicamente el retraso de las obras, sino la falta de credibilidad de un gobierno que anuncia una y otra vez los mismos plazos sin cumplirlos".

La concejala de Compromís, Vera Bou, ha recordado que hace más de un año el gobierno de Begoña Carrasco se comprometió ante el vecindario a estudiar las propuestas planteadas para mejorar el proyecto, entre ellas alargar la pantalla hasta el acceso al aparcamiento e incrementar su altura en un metro. "Más de un año después, los vecinos siguen sin saber si estas aportaciones se han incorporado al proyecto", ha lamentado.

Además, Bou ha recordado que el gobierno municipal también aseguró que antes de sacar a licitación las obras convocaría una reunión con el vecindario para revisar conjuntamente los pliegos de condiciones. "Esa reunión nunca se ha celebrado. Los vecinos siguen esperando que el gobierno cumpla la palabra que les dio", ha afirmado.

Para la concejala valencianista, el problema va mucho más allá del baile de plazos. "El problema no es solo que las obras lleguen tarde. El problema es que el gobierno promete reuniones que no celebra, promete información que no facilita y promete plazos que nunca cumple", ha denunciado.

Participación vecinal

Compromís considera que la participación vecinal no puede quedar reducida a una reunión inicial sin un retorno posterior. "Escuchar a los vecinos no consiste en dejarles hablar en una reunión. Escuchar es dar respuesta a sus propuestas, explicar qué se acepta, qué no y por qué", ha señalado Bou.

La coalición considera que, si el proyecto se encuentra tan avanzado como asegura ahora el concejal Sergio Toledo, todavía hay margen para que el gobierno municipal cumpla los compromisos adquiridos antes de licitar las obras. "Los vecinos siguen esperando una reunión que el gobierno les prometió antes de sacar la licitación. Si el proyecto está tan avanzado como aseguran, todavía están a tiempo de cumplir su palabra", ha indicado.

Finalmente, Bou ha advertido de que "no pueden volver a vender como una gran novedad una licitación que ya debería haberse realizado hace meses. Los anuncios no insonorizan; las obras sí", y ha reclamado al gobierno municipal que deje de generar expectativas con anuncios repetidos y ejecute, de una vez, una actuación largamente reivindicada por el vecindario.